Trafik Kazası:1 ölü

Alınan bilgiye göre, dün gece 3.00 sıralarında özel halk otobüsü sürücüleri Bedri İpek ile arkadaşı Orhan Y, İzmit ilçesi Tepeköy Mahallesi'nde boş arazide bir süre alkol aldı.

Aralarında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıkan iki arkadaştan Bedri İpek, park halindeki 41 J 0210 plakalı midibüsten inerek yürümeye başladı. Orhan Y. ise bu araçla bölgeden ayrılmak isterken İpek'e çarparak yaralanmasına neden oldu.

Olay yerinden uzaklaşmaya çalışan Orhan Y. idaresindeki midibüs, Kurtuluş Bulvarı'nda yaklaşık bir kilometre ilerledikten sonra refüjdeki ağaçlara çarptı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırılan Bedri İpek, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Sürücü Orhan Y. ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı.



KOCAELİ (AA)