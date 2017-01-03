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TÜMSİAD GEBZE HALEP İÇİN ELİNİ UZATTI!

Tüm Sanayici Ve İş Adamları Derneği (TÜMSİAD) Gebze Şubesi tarafından “Halep İçin Uzat Elini” kampanyası kapsamında Halep’li kardeşlerimize ulaştırılmak üzere 30 Ton un yardımı yapıldı.

TÜMSİAD GEBZE HALEP İÇİN ELİNİ UZATTI!

03 Ocak 2017 Salı 17:22

TÜMSİAD Gebze Şube Başkanı Ensar KORKMAZ yardımla ilgili yaptıkları açıklamada “Ramazan ayında iftar programı yerine 1100 koli gıda kumanyası alarak Kilis’e göndermiş olduğumuz yardım tırını Suriyeli ihtiyaç sahiplerine ulaştırmıştık.Bu uygulamamız TÜMSİAD Genel Merkezi tarafından yerinde bulunup “Halep İçin Uzat Elini” yardım kampanyası dahilinde Türkiye’de bulunan bütün şubelerimiz için talimat olarak geçilmesi bizleri mutlu etmiştir. Sınırımızın hemen ötesinde beş yılı aşkın bir süredir insanlık dramı yaşanmaktadır. Ağır kış şartlarının da söz konusu olduğu bu günlerde yaşanan trajedinin son bulması için elbirliğiyle bir şeyler yapmak zorundayız.En azından elimizden geleni yapmak zorundayız,TÜMSİAD Gebze Şubesi olarak Gaziantep’ten alınan unların Kilis’e, oradan da Suriye’li özellikle Halep’li mağdurlara ulaştırılmak üzere Beşir Derneği’nin organizasyonu ile un yardımında bulunuyoruz” dedi.

Yardımı ihtiyaç sahiplerine ulaştırmada aracılık eden Beşir Derneği tarafından  Kilis’te bulunan, Halep ve Suriye’deki muhacir kardeşlerimiz için her gün 100 Bin adet ekmek çıkarılan mobil fırın ile yine mobil olarak kurulan aş evinde 15 Bin kişilik sıcak yemek hizmeti veriliyor.Reyhanlı’da da sınır bölgesine çadırkent kurularak mobil mutfak aşevi çalışmaları devam ediyor.

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