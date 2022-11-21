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Vatandaşlar Kitap Kahveden memnun

Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, manzarası ve konsepti ile vatandaşların büyük beğenisini kazanan Akse Kitap Kahve’yi ziyaret etti.

Vatandaşlar Kitap Kahveden memnun

21 Kasım 2022 Pazartesi 14:09


Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, Akse Kitap Kahveyi ziyaret etti. İlk olarak okuma, ders çalışma ve bilgisayar odası, etkinlik salonunun bulunduğu Kütüphaneyi gezen Başkan Çiftçi, ziyaretçilerle sohbet etti. En güzel yatırımın eğitime yapılan yatırım olduğunu vurgulayan Çiftçi, bu nedenle kentin iki farklı noktasında Kitap Kahve açtıklarını söyledi. Kitapseverler, her yaştan ziyaretçinin geldiği yeni nesil kütüphaneden duydukları memnuniyeti dile getirerek Başkan Çiftçi ’ye teşekkür ettiler.

Farklı tasarımı ve deniz manzarası ile dikkat çeken kitap kafe bölümünü de gezen, çay ve kahvelerini yudumlarken derslerini çalışan öğrencilerle sohbet eden Çiftçi, Kitap Kahve hakkında öğrencilerle sohbet etti. Öğrenciler,  kitap okumak ve ders çalışmak için kaliteli ve konforlu bir ortam sunduğu için Başkan Çiftçi’ye teşekkür ettiler.  

ZİYARETÇİ AKINI

Öte yandan kitap kahveler vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor. Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kitap Kahve açılışından bugüne 13.907 ziyaretçiyi ağırladı. 6705 üyesi bulunan modern kütüphanede 9.033 ödünç kitap verildi.
Akse Kitap Kahveyi ise bir ayda 4.000 kişi ziyaret etti. 1500 kişi modern kütüphaneye üye kaydı oluştururken, 950 kişi ödünç kitap aldı.

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