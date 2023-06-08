İLÇE HABERLERİ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

(VİDEOLU) Alev Alev Yanmıştı, Yeni Görüntüleri Ortaya Çıktı

Gebze ilçesinde tadilat yapılan binanın çatısı dün alev alev yandı. Yangın anına ilişkin havadan çekilen yeni görüntüler ortaya çıktı.

(VİDEOLU) Alev Alev Yanmıştı, Yeni Görüntüleri Ortaya Çıktı

08 Haziran 2023 Perşembe 12:33

  Olay, dün saat 14.45 sıralarında Hacıhalil Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi'nde bulunan 4 katlı binanın çatısında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tadilat yapılan çatıda izolasyon çalışması sırasında yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yanın paniğe sebep oldu. Alevleri görüp, paniğe kapılan vatandaşlar sokağa döküldü. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese gelen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, yangını söndürebilmek için çalışma başlattı. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından uzun uğraşlar neticesinde söndürüldü.  
  Yangın anına ilişkin yeni görüntüler de ortaya çıktı. Dron ile çekilen görüntülerde alev alev yanan çatı, itfaiye ekiplerinin siyah dumanların arasında müdahale etmesi yer alıyor.  




İHA
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
YangınGebzeKocaeli
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
KOCAELİ SGK İL MÜDÜRÜ İSMAİL ÜNLÜ’DEN ASKON KOCAELİ ŞUBEYE ZİYARET KOCAELİ SGK İL MÜDÜRÜ İSMAİL ÜNLÜ’DEN ASKON...
Miniklere Limonata Ve Kek ikram Edildi Miniklere Limonata Ve Kek ikram Edildi
Çayırova'nın Kaldırımları Yenileniyor Çayırova'nın Kaldırımları Yenileniyor
Tepecik Mahalle Konağı Hızla Yükseliyor Tepecik Mahalle Konağı Hızla Yükseliyor
Tartıştığı Şahıs Tarafından Kalbinden Bıçaklanarak Öldürüldü Tartıştığı Şahıs Tarafından Kalbinden Bıçaklanarak...
(VİDEOLU) E-5'Te Çekicinin Çarptığı Yayanın İki Bacağıda Kırıldı (VİDEOLU) E-5'Te Çekicinin Çarptığı Yayanın...
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner892

banner883

banner377

KOCAELİ SGK İL MÜDÜRÜ İSMAİL ÜNLÜ’DEN...
Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) Kocaeli Şube Başkanı Fatih Işık ve Yönetim Kurulu Üyeleri,...

Haberi Oku