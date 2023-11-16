İLÇE HABERLERİ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

(VİDEOLU) Bacağından Vuruldu, Kanlar İçinde Akaryakıt İstasyonuna Sığındı

Kartepe ilçesinde motosikletli şahsın silahlı saldırısına uğrayan bir kişi bacağından yaralandı. Kanlar içinde kalan yaralı akaryakıt istasyonuna sığınırken, motosikletli saldırgan ise D-100'de ters istikamete girip kaçtı.

(VİDEOLU) Bacağından Vuruldu, Kanlar İçinde Akaryakıt İstasyonuna Sığındı

16 Kasım 2023 Perşembe 11:31

   Olay, 15.30 sıralarında İbrikdere Mahallesi D-100 kara yolu Ankara istikametinde bulunan kerestecide meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, O.E. motosikletli bir şahsın silahlı saldırısına uğradı. Sağ bacağına isabet eden kurşunla yaralanan O.E., akaryakıt istasyonuna sığındı. Motosikletli saldırgan ise D-100'de ters istikametine girerek kaçtı. Akaryakıt istasyonu çalışanları 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan O.E., ambulansla Kocaeli Şehir Hastanesine götürüldü. 
 Olay yeri inceleme ekipleri keresteci ve akaryakıt istasyonunda incelemelerde bulundu. Kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlatıldı. 




İHA
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
KocaeliGebzeEskihisarİzmit
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Geleneksel Lezzetler Bu Restoranda Geleneksel Lezzetler Bu Restoranda
ÇAK-TİM’den Başarılı Tatbikat ÇAK-TİM’den Başarılı Tatbikat
(VİDEOLU) Kuzey Marmara Otoyolu'nda İşçi Servisi İle Ticari Taksi Çarpıştı: 13 Yaralı (VİDEOLU) Kuzey Marmara Otoyolu'nda İşçi Servisi...
Çocuklar Ara Tatilin Tadını Çıkarıyor Çocuklar Ara Tatilin Tadını Çıkarıyor
Gebze’nin İl Olması AKP ve MHP Oylarıyla Reddedildi Gebze’nin İl Olması AKP ve MHP Oylarıyla Reddedildi
Okul bahçelerinde bakım onarım çalışması Okul bahçelerinde bakım onarım çalışması
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner934

Geleneksel Lezzetler Bu Restoranda
Kocaeli Büyükşehir, kent mutfağına özgü geleneksel yemekleri Maide Kafe ve Restoran'da vatandaşların...

Haberi Oku