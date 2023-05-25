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(VİDEOLU) Beton Bariyerlere Sıkışan Kedi İçin Trafiği Durdurdular

Gölcük ilçesi D-130 kara yolunda beton bariyerde sıkışan yavru kedi için trafik durduruldu. Belediye ekipleri, polisin trafiği durdurmasıyla yavru kediyi bulunduğu yerden kurtardı. Büyük mutluluk duyan vatandaş, "Helal olsun size" diyerek ekiplere teşekkür etti.

(VİDEOLU) Beton Bariyerlere Sıkışan Kedi İçin Trafiği Durdurdular

25 Mayıs 2023 Perşembe 11:43

  Olay, Donanma Mahallesi D-130 kara yolu İzmit istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, beton bariyerlerin altına giren ve sıkışan yavru kediyi gören vatandaşlar, kendi imkanlarıyla çıkaramayınca Gölcük Belediyesi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye gelen Gölcük Belediyesi Veteriner İşleri ile Zabıta Müdürlüğü ekipleri, polisin trafiği durdurmasıyla çalışmalarına başladı. Ekipler, yavru kediyi bulunduğu alandan çıkardı. Kedinin kurtarılmasıyla büyük mutluluk yaşayan Ülker Uyanık isimli vatandaş, "Helal olsun size" diyerek hem trafik polisine hem de Gölcük Belediyesi ekiplerine çalışmaları dolayısıyla teşekkür etti. Aynı zamanda Uyanık, yavru kediyi de sahiplendi. 
  Olayı anlatan Ülker Uyanık, "Yavru kedi anayolu iki ayıran beton bloğun altına girmiş. Küçük bir yavruydu. 2 gün boyunca uğraşmamıza rağmen onu oradan alamadık. Belediyeyi aradık, sağ olsun ekibini gönderdi. Yoldaki araçları durdurup onu oradan aldılar, hepsine binlerce kez teşekkür ediyorum" dedi. 
                                          

İHA
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