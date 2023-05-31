(VİDEOLU) Tem’de 3 Aracın Karıştığı Zincirleme Kaza: 4 Yaralı

Kaza, TEM Otoyolu Gebze geçişi Akse Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 77 AK 449 plakalı Tofaş marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde önce sağa sola savrulup ardından sol şeritteki bariyerlere çarparak durabildi. O esnada seyir halinde olan 10 AID 452 plakalı Volkswagen marka otomobil ile 34 DT 2309 plakalı Fiat marka hafif ticari araç da yavaşlayamayınca 3 araç birbiriyle çarpıştı. Zincirleme kaza, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirildi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Tofaş marka otomobilde sıkışan yaralılar itfaiye ekiplerince çıkarılıp sağlık ekiplerine teslim edildi. Araçta bulunan E.T., C.T., G.A. ve ismi öğrenilemeyen bir kişi daha hastanelere sevk edildi.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

İHA