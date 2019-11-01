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Yuvam Akarca 2. etap parkı yenileniyor

Büyükşehir Belediyesi ekipleri, İzmit’in Alikahya semtinde bulunan Yuvam Akarca 2. Etap mesire alanındaki spor alanları ve kentsel donatı elemanlarını yeniliyor

Yuvam Akarca 2. etap parkı yenileniyor

01 Kasım 2019 Cuma 10:03

Şehir içerisinde bulunan mesire, park ve diğer yeşil alanlar, vatandaşların günlük hayatında dinlenip stres atabileceği mekanlar olarak öne çıkıyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bu dinlence alanlarında bulunan spor ve kentsel donatı elemanlarını yeniliyor. Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Daire Başkanlığı bu kapsamda İzmit’in Alikahya semtinde bulunan Yuvam Akarca 2. Etap mesire alanındaki spor alanları ve kentsel donatı elemanlarını yenileme çalışması başlattı.

 

BASKETBOL SAHASININ KAFES ÇİTLERİ YENİLENDİ

Yeşil alanlardaki sosyal alanları düzenli aralıklarla yenileyen Büyükşehir Belediyesi, çalışmalarını sürdürüyor. İzmit Alikahya Yuvam Akarca 2. etap mesire alanı parkında bulunan basketbol sahasının tel kafes çitleri Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Daire Başkanlığı ekipleri tarafından yenilendi. Çalışmalar doğrultusunda sahanın direkleri boyanırken zemini ise akrilik malzeme ile kaplanacak. Ayrıca park içerisinde bulunana voleybol ve tenis sahasının fileleri de yenilenecek.

 

KENTSEL DONATI ELEMANLARI BAKIMDAN GEÇİRİLDİ

Çalışmalar kapsamında park alanında bulunan kamelya ve bankların zımparası yapılıp verniği sürüldü. Hasarlı olan kamelya ve bankların onarımı gerçekleştirildi. Vatandaşların park ve bahçelerdeki kentsel donatı elemanlarını rahat bir şekilde kullanmasını amaçlayan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kentsel donatı ve spor alanlarının bakım, onarım ve yenileme çalışmasını il genelinde düzenli olarak gerçekleştiriyor.






 

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