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Zabıtadan Pazar Denetimi

Çayırova Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Yenimahalle’de kurulan semt pazarında denetim gerçekleştirdi.

Zabıtadan Pazar Denetimi

17 Ekim 2019 Perşembe 11:52

Semt pazarında fiyat etiketi konusunda kontroller gerçekleştiren Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Pazar içerisindeki dağınıklığı önlemek ve çizgi ihlallerini ortadan kaldırmak için uyarılarda  bulundu. Çayırovalıların pazarlardan en iyi şekilde istifade edebilmesi için denetimlerini periyodik bir şekilde sürdüren ekipler, hijyen kuralları kapsamında açıkta satılan gıdaların kurallara uygun bir şekilde satılması için uyarılarda bulundu ve esnafları konu hakkında yönetmelik gereğince bilgilendirdi.

DENETİMLER DEVAM EDECEK

Zabıta Müdürü Zafer Uyar ve ekipler eşliğinde gerçekleştirilen denetimlerde vatandaşların talepleri de dinlendi. Çarşamba pazarındaki esnafların tamamını ziyaret eden ekipler, vatandaşların daha sağlıklı, güvenilir ve düzenli pazar ortamında alışveriş yapabilmesi adına denetimlerin devam edeceğini de belirttiler.

VATANDAŞLARA HİZMET NOKTASI

Yeni kurulan Çarşamba pazarında esnaf ve vatandaşlara yönelik hizmet noktasını tamamlayan Çayırova Belediyesi, bay-bayan ayrı olmak üzere mescit, wc, çocuk bakım odası ve Zabıta Müdürlüğü noktasından oluşan alanı hizmete açtı. 

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