201 çocuk şölenle sünnet edildi

Derince Belediyesi’nin organize ettiği geleneksel sünnet şöleni programı yoğun katılımla gerçekleşti. Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün’ün ev sahipliğinde Harikalar Sahili ve gösteri merkezinde düzenlenen programda çocuklar için eğlenceli aktivitelerde yapıldı. İlk olarak Harikalar Sahili’nde buluşan sünnet çocukları ve aileleri kendileri için özel olarak hazırlanan vapur turuna çıktı. Vapur seyahati sırasında çocuklar gönüllerince eğlenirken aileleri de onların mutluluğuna ortak oldu.





Vapur gezisinin tamamlanmasının ardından sünnet çocukları sahilde mehteran gösterisi eşliğinde karşılandı. Mehteran korteji eşliğinde Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün’ün karşıladığı çocuklar ardından Derince Belediyesi Gösteri Merkezi’ne geçti. Burada ilk olarak yemek ikramı gerçekleşirken Kur’an-ı Kerim Tilaveti okunarak hep birlikte dualar edildi. Başkan Aygün’ün çocuklarla ve aileleriyle bol bol hatıra fotoğrafı çektirdiği program çocuk eğlenceleri ile renklendi.





Yarışmalardan ateşbaz ve sihirbaz gösterilerine, balon şovlarından yüz boyama etkinliklerine kadar sahnelenen birçok etkinlik çocukların gönüllerince bir gün geçirmesini sağladı. Programda konuşan Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, "Delikanlılığa ilk adımlarını atan 201 evladımızın heyecanını paylaşıyoruz. Çocuklarımızın ilk mürüvvetlerine hep birlikte şahit olurken ailelerimizin de heyecanına ortak oluyoruz. Bu vesileyle sünnet olan evlatlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Her bir çocuğumuzun bizler için ayrı birer değer olduğunu bilmenizi isterim. En büyük temennimiz yavrularımızın, ailelerine ve vatanımıza hayırlı birer evlat olarak yetişmeleridir" dedi.

İHA