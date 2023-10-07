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29.Yeşil İhsaniye Elma Festivali'nde 2 ton elma dağıtıldı

Gölcük Belediyesi tarafından düzenlenen 29. Yeşil İhsaniye Elma Festivali 2 ton elmanın dağıtımı ile başladı.

29.Yeşil İhsaniye Elma Festivali'nde 2 ton elma dağıtıldı

07 Ekim 2023 Cumartesi 16:02

Gölcük Belediyesi ve İhsaniye Tarımsal Kalkınma Kooperatifi işbirliğinde düzenlenen 29. Yeşil İhsaniye Elma Festivali için tanıtım çalışmaları sürüyor. Yarın en iyi elma ve armut yetiştiricilerinin seçileceği ödül töreni öncesinde bugün İhsaniye’nin elmasının tanıtımı dolayısıyla vatandaşlara 2 ton elma dağıtıldı. Gölcük Belediyesi ekipleri tarafından Gölcük Anıtpark, İzmit Yürüyüş Yolu, Yazlık, Hisareyn, Halıdere, Ulaşlı, Değirmendere kent merkezlerinde vatandaşlara İhsaniye elması ikram edildi. Festival, İhsaniye İlköğretim Okulu bahçesinde çiftçilerin özenle yetiştirdikleri elma ve armutları yarışma için teslim etmeleri ile devam edecek. Festivalde en iyi elma ve armudu yetiştiren üreticiler, yarın saat 11.00’da Kazıklı Kervansarayı Kültür Yapısı’nda düzenlenecek törenle açıklanacak. Programda elma yarışması sonuçlarının açıklanması sonrasında dereceye giren müstahsillere ödülleri törenle takdim edilecek.







İHA
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