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30 Ağustos Zafer Bayramı gençlik festivali ile kutlandı

Yaz boyunca düzenlenen çeşitli programlarla 7’den 77’ye tüm vatandaşlara unutulmayacak anlar yaşatan Başiskele Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı gençlik festivaliyle kutladı.

30 Ağustos Zafer Bayramı gençlik festivali ile kutlandı

29 Ağustos 2023 Salı 10:39

30 Ağustos Zafer Bayramı münasebetiyle Başiskele Belediyesi tarafından düzenlenen Başiskele Gençlik Festivali’nde çocuklar ve gençler başta olmak üzere tüm vatandaşlar coşkuyla eğlendi. Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü’nün de katıldığı festivalde herkes zafer bayramı coşkusunu erkenden yaşadı. Başiskele Sahili’nde kurulan alanda gerçekleştirilen etkinliklerle birbirinden eğlenceli anlar yaşandı. Başiskele Belediyesi Müzik Okulları’nın usta müzik eğitmenleri, zafer türküleri seslendirerek 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusunu doyasıya yaşattı. Alanda kurulan şişme oyun gruplarından rodeoya, canlı langırttan oyun konsollarına kadar birçok eğlenceli etkinlikte çocuklar ve gençler doyasıya eğlendi. Ayrıca Başiskele Belediyesi’nin tam donanımlı mobil gençlik merkezi olan GençBüs de etkinlik alanında hazır bulundu. GençBüs’teki etkinliklere de yoğun ilgi gösteren gençler, Başiskele Çocuk Üniversitesi’nin festival alanında kurduğu stantlarda ebru, robotik kodlama, matematik ve eğlenceli bilim atölyelerine de katılarak öğrenmenin keyfini yaşadı.

Renkli ve eğlenceli anlara sahne olan festivalde, Başiskele Belediyesi’nin Genc-i Ala Gençlik Modeli ile gerçekleştirilen Yaz Müzik Okulları, Yaz Spor Okulları ve Başiskele Yaz Akademisi öğrencilerinin yanı sıra Başiskele Çocuk Üniversitesi’nin 4 yıllık eğitimini tamamlayan öğrencileri de mezuniyet heyecanı yaşadı. Sahneye çıkarak mezuniyet ve katılım belgelerini Belediye Başkanı Yasin Özlü’nün elinden almanın sevincini yaşayan gençler, ailelerine de büyük gurur yaşattı.



İHA
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