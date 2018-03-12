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41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu

Gebze Belediyesi 41 genç projesi ile gençler Gebze'yi tanıdı

41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu

12 Mart 2018 Pazartesi 10:36

    Gebze Belediyesi 41 genç projesi, kapsamında düzenlediği gezi ile projede olan 100’e yakın öğrenciye Gebze’nin tarihi ve doğal güzelliklerini tanıttı.

Gezinin amacı doğrultusunda Projenin hedefi, gençlerin kendilerini ve toplumlarını tanımaları konusunda farkındalık oluşturmaktı.

 Bu amaca uygun olarak düzenlenen geziye rehberlik eden Araştırmacı gazeteci  İsmail Kahraman; Yavuz Sultan Selim ve Kanuni Sultan Süleyman'ın vezirlerinden Mustafa Paşa tarafından Gebze'de yaptırılmış Gebze Çoban Mustafa Paşa camii, türbesi, İmarethanesinden başlayarak Fatihin Otağı Hünkar Çayırı, Osmanlı arkeoloğu Osman Hamdi Bey’in müzesi, Eski hisar kalesi, Tübitak ve son olarak  Anibal’ın mezarına kadar  yapılan yolculukta tarihi bilgileri detaylarıyla birlikte gençlerle anlattı. 


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