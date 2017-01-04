Kocaeli Bölge Tiyatrosunca 7-15 Ocak'ta düzenlenecek "7. Çocuk Oyuncular Sahnesiz Oyunlar Buluşması" kapsamında 11 oyun seyircisiyle buluşacak.

Tiyatronun Genel Sanat Yönetmeni Burhan Akçin, yaptığı yazılı açıklamada, Kocaeli'ye yeni bir renk katan etkinliğin, "cadde sokak, çarşı pazar, yer gök tiyatro" sloganıyla düzenleneceğini belirtti.

Festivalde 11 oyunun seyirciyle buluşacağını bildiren Akçin, "7 Ocak Cumartesi günü saat 14.00'te Grup Abaküs'ün oynayacağı 'İmece' adlı oyunla başlayacak festival, Grup Söylev'in 'Sistematik' oyunuyla sona erecek." ifadesini kullandı.

Çocuklar ve gençler için tiyatro sanatının, estetik bir haz duygusundan öte eğitim aracı olarak daha önemli olduğuna işaret eden Akçin, şunları kaydetti:

"Tiyatro sanatı, seyirciye oyun gösterme işidir. Ancak oyuncuların davranışlarını ve yaşam biçimlerini de değiştirir. Norm dışı kurallar koyar. İşte bu noktada tiyatro eğitimi, provalar, dramatik durum, oyun metni, rol oynama, mesaj iletme gibi birçok öge, kursiyerlerin eğitimi için kullanılır. Tek bir amaç vardır, kendini iyi ifade etme becerisi. Bu festivalde görev alan çocuklar ve gençlerin, kişisel gelişiminde beceri olarak kazanımları, ses, konuşma, beden dili, sözsüz ifade biçimleri üzerinde beklentilerimiz vardır."