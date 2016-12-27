Akif'i Anmak !

Gebze Belediyesinin düzenlediği kültür-sanat etkinlikleri kapsamında Yavuz Bahadıroğlu “Mehmet Akif’i Anma” konulu söyleşisi ile 15 Temmuz Milli İrade Kent Meydanında bulunan kültür merkezi salonunda Gebzeliler ile bir araya geldi. Gebze Belediyesi ve TÜGVA işbirliğinde düzenlenen programa Ak Parti Kocaeli Milletvekili Cemil Yaman, Gebze İlçe Kaymakamı Mehmet Arslan, AK Parti İlçe Başkanı Hasan Soba, TÜGVA Kocaeli İl Başkanı Yusuf Yazıcı, belediye meclis üyeleri, İlçe Milli Eğitim Müdürü Durak Demirel, AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Ertan Kara, TÜGVA Gebze İlçe Başkanı Halil İbrahim Dede, STK temsilcileri, öğrenci ve öğretmenler katıldı.

ONUN GİBİ DÜŞÜNMEKLE MÜMKÜN

Kur-an tilaveti ile başlayan programda konuşan TÜGVA Kocaeli İl Başkanı Yusuf Yazıcı Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker’e ve ekibine destekleri için teşekkür etti. Yazıcı, “Bugün buraya toplanmamızın amacı Mehmet Akif Ersoy’u anmak ve anlatmak. Akif’i anlamak onun gibi düşünebilmek ile mümkündür. Ben böylesine güzel bir organizasyonu gerçekleştirdiği için TÜGVA ilçe yönetimine ve Gebze Belediye Başkanı Adnan köşker ve ekibine teşekkür ediyorum” dedi.

KENDİNİZE BİR ROL MODEL SEÇİN

Programda kısa bir selamlama konuşması gerçekleştiren AK Parti Kocaeli Milletvekili Cemil Yaman, “Burada Milli Şairimiz Mehmet Akif Ersoy’u anmak için buradayız. Gençlerin çoğunlukta olduğunu görüyorum. Kendinize bir rol model seçin ve yaşamınızı bu yönde şekillendirin. Bizde rol model çok fazla, Recep Tayyip Erdoğan gibi 15 Temmuz gecesi tanklara kafa tutan milletimiz gibi, Mehmet Akif Ersoy gibi rol modellerimiz var. O yüzden şanlıyız ve bunun gereğini yapacağınıza inanıyorum” ifadelerini kullandı.

BAHADIROĞLU AKİF’İ ANLATTI

Konuşmaların ardından Yavuz Bahadıroğlu, “Mehmet Akif’i Anma” konulu söyleşisine başladı. Mehmet Akif Ersoy’un yaşadığı dönemde yaşadığı sıkıntılara değinen Bahadıroğlu, onca sıkıntıya rağmen onun dik duruşuna ve vatanına, milletine olan bağlılığına vurgu yaptı. Bahadıroğlu ayrıca, Mehmet Akif Ersoy’un İstiklal Marşı’nı yazma hikayesini ve İstiklal Marşı’nın Milli Marşımızı olarak kabul edilme aşamalarını da salonu dolduran konuklarla paylaştı. Bahadıroğlu programının sonunda hayranları için kitaplarını imzaladı.