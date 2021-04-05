Alara Öykü Ödülü İzmitli Yazarın

Güncel Sanat Dergisi tarafından her yıl düzenlen ve ünlü halk şairi Kaygusuz Abdal’ın adını yaşatmayı ve genç kuşaklara aktarmayı amaçlayan ‘’Kaygusuz Abdal Öykü ve Şiir Ödülleri’’ geçtiğimiz günlerde açıklandı.

Çok sayıda şair ve yazarın katıldığı yarışmada Akdeniz Öykü Ödülü, Güzel Alanya, Alanya Kale, Alara, Alanya Kızıl Kule, Güncel Sanat ve Seçici Kurul Özendirme ödülleri sahiplerini buldu. Öykü dalında Öner Yağcı, Yaşar Yıltan, Münevver Oğan ve Ahmet Akmehmetoğlu’nun yer aldığı seçici kurulda kentimizin öykü yazarlarından Şafak Yüca ’Türlü Burjuva Adetleri” başlıklı öyküsü ile “Alara” ödülüne değer görüldü.

Şafak Yüca Kimdir

Şafak Yüca 1993 yılında İzmit’te doğdu. Yeditepe Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümünden 2017 yılında mezun oldu. Aynı üniversitenin Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü’nde Yüksek Lisans yaptı. Şu anda Ankara Üniversitesi Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü’nde Doktora yapıyor. Öyküleri Kapari Fanzin, Volta, Şahsiyet, Güney Kültür ve Sanat, Altıyedi gibi çeşitli dergilerde yayımlanan Şafak Yüca, Gebze’de yaşamaya ve yazmaya devam ediyor.

AA