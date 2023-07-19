Anadolu’da Su Medeniyetinin İzinde

İki harften oluşan basit bir kelime… Su… Ama karmakarışık bir vücut sistemi olan insanoğlunun var olabilmesinin yegâne sebebidir. Binlerce yıl önce suyun depolanması ve suyun yönetimi birçok medeniyetin gelişmesine öncülük etmiştir. Tarihin doğuşundan beri ekonomik, sosyal ve kültürel birçok kararın suya göre verildiğini görürüz. Vatan topraklarımızda suya verilen önemi anlamak için ise Osmanlı’ya su medeniyeti dendiğini hatırlamak yeterlidir.





“SU MEDENİYETİ ve Devlet Su İşleri Tarihi” isimli belgeseli ile gazeteci ve belgesel yönetmeni İsmail Kahraman, Anadolu'daki su medeniyetinin izinden gidiyor ve köklü bir geçmişe sahip Devlet Su İşleri’nin tarihini anlatıyor. Dört bölümden oluşan belgeselin ilk bölümünde “devlet” ve “su” kavramının kültür ve medeniyet tarihimizdeki yerine değiniliyor. İkinci bölümde Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşundan günümüze Devlet Su İşleri tarihi anlatılıyor. Üçüncü bölümde DSİ’nin devlet ve milletimize yaptığı hizmetlerden bahsedilirken son bölümde ise DSİ’nin dev projeleri mercek altına alınıyor. (UĞUR TATAR)



