banner930
KÜLTÜR VE SANAT:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Anadolu’da Su Medeniyetinin İzinde

“SU MEDENİYETİ ve Devlet Su İşleri Tarihi” isimli belgeseli ile İsmail Kahraman, Anadolu'daki su medeniyetinin izinden gidiyor.

Anadolu'da Su Medeniyetinin İzinde

19 Temmuz 2023 Çarşamba 15:54

İki harften oluşan basit bir kelime… Su… Ama karmakarışık bir vücut sistemi olan insanoğlunun var olabilmesinin yegâne sebebidir. Binlerce yıl önce suyun depolanması ve suyun yönetimi birçok medeniyetin gelişmesine öncülük etmiştir. Tarihin doğuşundan beri ekonomik, sosyal ve kültürel birçok kararın suya göre verildiğini görürüz. Vatan topraklarımızda suya verilen önemi anlamak için ise Osmanlı’ya su medeniyeti dendiğini hatırlamak yeterlidir.

“SU MEDENİYETİ ve Devlet Su İşleri Tarihi” isimli belgeseli ile gazeteci ve belgesel yönetmeni İsmail Kahraman, Anadolu'daki su medeniyetinin izinden gidiyor ve köklü bir geçmişe sahip Devlet Su İşleri’nin tarihini anlatıyor. Dört bölümden oluşan belgeselin ilk bölümünde “devlet” ve “su” kavramının kültür ve medeniyet tarihimizdeki yerine değiniliyor. İkinci bölümde Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşundan günümüze Devlet Su İşleri tarihi anlatılıyor. Üçüncü bölümde DSİ’nin devlet ve milletimize yaptığı hizmetlerden bahsedilirken son bölümde ise DSİ’nin dev projeleri mercek altına alınıyor. (UĞUR TATAR)


Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
DSİAnadoluSu MedeniyetiDevlet Su İşleriUğur Tatar
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Yurt Dışı Tatilinde İşinizi Kolaylaştıracak 5 Mobil Uygulama Yurt Dışı Tatilinde İşinizi Kolaylaştıracak...
İzmitliler Lavanta Şenliğinde Buluşacak İzmitliler Lavanta Şenliğinde Buluşacak
16'ncı Yüzyıldan Kalma Kervansarayda Aşık Veysel'in Türküleri Yankılanacak 16'ncı Yüzyıldan Kalma Kervansarayda Aşık Veysel'in...
ÂŞIK VEYSEL UNUTULMAZ TÜRKÜLERİYLE GÖLCÜK'TE ANILACAK ÂŞIK VEYSEL UNUTULMAZ TÜRKÜLERİYLE GÖLCÜK'TE...
Mevlana'nın Doğduğu Ev Restore Edilmeli Mevlana'nın Doğduğu Ev Restore Edilmeli
Manevi Mekanları Gezdiler Manevi Mekanları Gezdiler
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

Yurt Dışı Tatilinde İşinizi Kolaylaştıracak...
Yeterli bilgiye sahip olmadan hayalinizdeki ülkeye gidip hayallerinizi mahvetmek istemiyor olabilirsiniz. Ama...

Haberi Oku