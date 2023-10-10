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KÜLTÜR VE SANAT:
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Artık Doğu Marmara’nın Kitap Fuarı

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, 13. Kocaeli Kitap Fuarı’nda yazarlar, kitapseverler ve yayınevleriyle bir araya geldi. Kocaeli Kongre Merkezi’ndeki stantları tek tek dolaşan yayınevleri ve yazarlara kendilerini Kocaeli’de misafir etmekten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Büyükakın, ‘’Kocaeli Kitap Fuarı artık sınırlarını aştı ve Doğu Marmara’nın Kitap Fuarı oldu’’ dedi.

Artık Doğu Marmara'nın Kitap Fuarı

10 Ekim 2023 Salı 10:24

 Fuarda kitapları tek tek inceleyen ve alışveriş yapan Başkan Büyükakın, 15 Ekim Pazar akşamına kadar devam edecek fuara tüm Kocaelilileri davet etti.

KOCAELİ’DE OKUR DA YAZAR DA ARTIYOR

Kongre Merkezi’ndeki 2 ayrı holün yanı sıra otopark alanına kurulan 8 bin metrekarelik dev çadırdaki stantları dolaşan Başkan Büyükakın’a AK Parti Kocaeli Milletvekili Sadettin Hülagü ve Genel Sekreter Balamir Gündoğdu da eşlik etti. Büyükşehir olarak kitabı ve okumayı sevdirmeyi teşvik etmeye çalıştıklarını aktaran Başkan Büyükakın, “Bir şehirde ne kadar çok kitap okunuyorsa, ne kadar çok eser yazılıyorsa o şehrin kültür hayatının o kadar zengin olacağını da tahmin etmek zor olmasa gerek. 2009’dan beri 13’üncü kez bunu yapmaya kararlılıkla, ısrarla devam ediyoruz. Artık Kocaeli Kitap Fuarı aslında Doğu Marmara Kitap Fuarı. Çünkü İstanbul’dan, Sakarya’dan, Bolu’dan, Yalova’dan, Bursa’dan gelen var. Geçtiğimiz günlerde ben bir kez daha bu kentin yazarlarıyla buluştuğumda fark ettim ki bu kentte de sadece okumayı sevenlerden ziyade düşünenler, yazanların da sayısında bir artış var” şeklinde konuştu.


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