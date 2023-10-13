Başkan Büyükakın: "Kitap Fuarının Asıl Sahibi Gençlerimizdir"

Bu yıl 13’üncü kez kapılarını açan Kocaeli Kitap Fuarı’nın en dikkat çeken ziyaretçileri çocuklar ve gençler olmaya devam ediyor. Türkiye’nin en ünlü yazarları ve yayınevlerinin katıldığı dev organizasyona gelen öğrencilerle ilgilenen Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, hatıra fotoğrafı çektirmek isteyen çocuklarla ve gençlerle sohbet etti.

Büyükakın, "Kocaeli Kitap Fuarının asıl sahipleri gençlerimizdir. Çocuklarımız ve gençlerimiz, okumanın büyülü dünyasını keşfeden, yeni fikirlerle büyüyen geleceğin liderleri olacaktır. 13. Kocaeli Kitap Fuarı gençlerimizin hayal güçlerini genişletmek ve bilgiye açılan kapıları aralamak için harika bir fırsattır" dedi.

Türkiye’de bir marka haline gelen ve bu yıl 13’üncü kez kapılarını açan Kocaeli Kitap Fuarına herkesi beklediğini de ifade eden Başkan Büyükakın, Kocaeli Kongre Merkezi’nde 390 yayınevi ve 450 yazarın yer aldığı, 750’yi aşkın etkinliğin gerçekleştiğinin altını çizdi.









İHA