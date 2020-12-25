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KÜLTÜR VE SANAT:
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Belgesel Tadında Başkan Şayir ile Dilovası’ında Devri Alem

Gazetemizin kurucusu ve Devri Alem Tv program yapımcısı İsmail Kahraman`ın bugün yazmış olduğu makalesini sizlere sunuyoruz...

Belgesel Tadında Başkan Şayir ile Dilovası'ında Devri Alem

25 Aralık 2020 Cuma 09:42

  Dilovası Belediye Başkanı Sayın Hamza Şayir Bey'le geçtiğimiz gün Tavşancıl ve Demirciler'de belgesel çekimi yaptık. Milli Mücadelenin 100. yılı ve Kuvâ-yi Milliye Komutanı Yahya Kaptan'ın  Tavşancıl'da şehit olmasının 100. yılı dolayısı ile belgesel çekimi gerçekleştirdik. 

TRT Gebze Muhabiri Ümit Ülker'de, Tavşancıl ve Demirciler Konağı'nda TRT olarak haber çekimi yaptı. Dilovası Kaymakamı Mustafa Asım Bey'le makamında görüşme yaparak, Dilovası ile ilgili  belgesel söyleşi gerçekleştirdik.

12 Yıl Önce Dilovası’nda  çektiğimiz belgesel, 6 Aralık 2020 günü TGRT Belgesel TV'de  www.devrialem.tv olarak  yayınlanmıştı.

12 yıl önce, dönemin Dilovası Belediye Başkanı olan Kocaeli Milletvekili  Sayın Cemil Yaman'ın öncülük ve desteği ile çektiğimiz Dilovası Tarihi belgeselimiz halen bir çok TV kanalında yayınlanıyor.

Bir saatlik Dilovası  belgeselimizde Ballıkayalar, Çerkeşli ve Demirciler Köyü tarihi ile ilgili çektiğimiz belgeselimizin, kısa bir bölümünü sizlerle paylaşmıştık.

Bu belgeseli çekerken hayatta olan  Dilovası’nın canlı şahitlerinden Hacı Yaşar Ağabey çok önemli bilgiler verdi ve Basf Sümerbank Olmuksa fabrikalarının olduğu yerlerde üzüm bağlarının olduğunu açıkladı. Geçtiğimiz ay vefat eden Yaşar Ağabeyi rahmetle anıyoruz.

Dünyanın bir çok ülkesi ve Türkiye genelinde çektiğimiz Devri Alem Belgesel TV Programımız bir çok ulusal ve bölgesel TV kanalında yıllardan beri beğeni ile izleniyor.

15 yıldan beri Devri Alem Belgesel Programı, her sabah saat 7'de TGRT Belgesel TV'de yayınlanmaya devam ediyor. Programın tekrarı gece saat 3'te yayınlanıyor.

Belgesel Tadında Dilovası’nda Devri Alem 

12 yıl önce, dönemin Dilovası Belediye Başkanı olan bugünkü Kocaeli Milletvekili Cemil Yaman  Bey'in öncülüğünde çektiğimiz,  1 saatlik Dilovası Tarih ve Kültür belgeselimizin kısa bir bölümünü sizlerle paylaşıyoruz; 

https://www.facebook.com/gebzeningazetesi/videos/4756981914342794/?vh=e&extid=0&d=n

Demirciler Konağı'ndan Canlı Yayın

Gazetecilik ve belgeselcilik önemli, Dilovası Demirciler Konağı ile ilgili 22 Ağustos'ta  www.gebzegazetesi.com olarak yaptığımız canlı yayını sizlerle paylaşıyor, konağın eski ve yeni halini karşılaştırmanızı istiyoruz.

https://m.facebook.com/gebzeningazetesi/videos/339212480454473/

***

Sanayi Tarihimizin Canlı Şahidi Osman Erkan'ın Ardından

Korono vebası tecrübe, bilgi ve birikim sahibi yaşlılarımızı aramızdan alıyor. Hayatın yükünü çeken, ülkemizi bu günlere taşıyan değerlerimizi kaybediyoruz. Gebze sanayi tarihinin canlı şahitlerinden Gebze Plastikçiler Organize Sanayi Bölgesi (GEPOSB) Yönetim Kurulu Başkanı Osman Erkan (78) vefat  etti. 

Uzun yıllardan beri Gebze Plastikçiler Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanlığı yapan merhum Osman Erkan'ın vefatı, sanayi camiasında büyük üzüntüye neden oldu.

Cenaze İstanbul'dan Kaldırılacak 

Gebze Gazetesi www.gebzegazetesi.com olarak merhuma Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve tüm sevenlerine başsağlığı diliyoruz. Merhumun cenazesi dün öğle namazına müteakip Edirnekapı Mezarlığında defnedildi.

Baki Kalan Hoş Bir Sedaimiş 

Devri Alem Belgesel Programı  www.devrialem.tv olarak Gebze Plastikçiler Organize Sanayi Bölgesi belgeseli çekmemize öncülük ederek, Gebze sanayi tarihine bilgi ve belge bırakan  merhum Osman Erkan rahmet ve şükranla anılacak, Gebze sanayi tarihi belgeseli ve anılarda yaşayacak.

Bilgi birikim sahibi bilgelerimizin, yaşlı dediğimiz tecrübe sahibi büyüklerimizin kıymetlerini bilelim, tecrübelerinden yararlanalım.
Mücadele, azim, çalışkanlık ve babacan tavrın ile Osman Ağabey, seni unutmayacağız. Makamın cennet olsun.

GEPOSB Belgesel Tanıtım Filmi

https://m.youtube.com/watch?v=bQPlPdEiwfk

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Gazetemizin kurucusu ve Devri Alem Tv program yapımcısı İsmail Kahraman `ın bugünkü makale paylaşımı..

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