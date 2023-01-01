Betonlar arasında kalan sır türbe

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde 5 katlı bir binanın altında bulunan ve kime ait olduğu belli olmayan türbe, görenlerin dikkatini çekiyor.





Yenidoğan Mahallesi Papuççular Caddesi’nde 5 katlı bir binanın altında bulunan ve kime ait olduğu belli olmayan türbe, merak konusu oldu. Rivayetlere konu olan türbenin kime ait olduğunun araştırılmasını isteyen esnaf Sefer Beyoğlu, birçok kişinin bölgeye gelerek dua ettiğini söyledi.