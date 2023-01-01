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Bilim Merkezi'ne ziyaretçi akını

Kocaeli Bilim Merkezi, 2022 yılında 221 bin 589 kişiyi misafir etti.

Bilim Merkezi'ne ziyaretçi akını

01 Ocak 2023 Pazar 11:59
   
 Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığına bağlı olarak hizmet veren Bilim Merkezi, açıldığı 2015 yılından bu yana her yıl binlerce ziyaretçiyi sergi alanları, etkinlikler ve atölyelerde ağırlamaya devam ediyor. 2022 yılı da atölyeler, etkinlikler ve eğitimlerle dolu dolu geçen bir yıl oldu. 2022 yılında Bilim Merkezi’ni 221 bin 589 kişi ziyaret etti. 
 Geleneksel hale gelen Gökyüzü Gözlem Şenliği, Doğada Bilim, Bilim Şenlikleri gibi organizasyonları gerçekleştirildi. 2022 yılında gerçekleştirilen 15 etkinliğe toplam 11 bin 625 kişi katılım sağladı. 
 Kocaeli Bilim Merkezi, 2022 yılında da gerçekleştirdiği fizik, kimya, biyoloji, astronomi, roket ve havacılık, elektrik ve elektronik, mekatronik ve robotik, matematik ve zeka oyunları, yer bilimleri ve arkeoloji gibi bilim dallarından oluşan atölyelerde eğlenerek öğrenmenin adresi oldu. (İHA)

                                         
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