Bir Vatan Aşığı: Mehmet Akif 19.30’da

Osman Hamdi Bey Kültür Merkezi yarın önemli bir programa ev sahipliği yapacak.

Osman Hamdi Bey Kültür Merkezinde gerçekleştirilecek olan programda Milli Şairimiz Mehmet Akif Ersoy’un anılacağı programda, Eğitimci-Yazar Musa Yaşaroğlu sunum, TDED Gebze Şubesi öğrencileri tarafından da şiirler okunacak. Bir Vatan Aşığı: Mehmet Akif isimli program yarın saat 19.30’da ücretsiz olarak gerçekleştirilecek.



Refik Sıla GÜVENÇ