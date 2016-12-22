KÜLTÜR VE SANAT:
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Bir Vatan Aşığı: Mehmet Akif 19.30’da

Osman Hamdi Bey Kültür Merkezi yarın önemli bir programa ev sahipliği yapacak.

Bir Vatan Aşığı: Mehmet Akif 19.30'da

22 Aralık 2016 Perşembe 10:54

 Osman Hamdi Bey Kültür Merkezinde gerçekleştirilecek olan programda  Milli Şairimiz Mehmet Akif Ersoy’un anılacağı programda, Eğitimci-Yazar Musa Yaşaroğlu sunum, TDED Gebze Şubesi öğrencileri tarafından da şiirler okunacak. Bir Vatan Aşığı: Mehmet Akif isimli program yarın saat 19.30’da ücretsiz olarak gerçekleştirilecek.

Refik Sıla GÜVENÇ

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