KÜLTÜR VE SANAT:
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Bu Akşam Mehmet Akif Anılacak

İlim Yayma Cemiyeti Gebze Şubesi Perşembe Sohbetlerinde Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği Genel Başkan Vekili Dil ve Edebiyat Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Üzeyir İlbak’ı konuk edecek.

Bu Akşam Mehmet Akif Anılacak

22 Aralık 2016 Perşembe 10:50

Bir Nesil Tasarımcısı  Mehmet Akif adlı program Gebzelilerle olacak. Bugün saat 19.30’daki programda Mehmet Akif anılacak. Dernek binasındaki program ücretsiz olarak gerçekleştirilecek. Dernek yöneticisi Kadir Ulutaş ve Ramazan Zor gazetemizi ziyaret ederek herkesi programa davet ettiklerini söylediler.

Refik Sıla GÜVENÇ

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