Bu festivalde engel tanımadılar

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Kent Konseyi işbirliğinde, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Engelsiz Deniz Festivali’nin 3’üncüsü gerçekleşti. Karamürsel Altınkemer Plajı’nde Düzenlenen festivalde özel gereksinimli bireyler, profesyonel sporcular ve can kurtaranlar eşliğinde gönüllerince eğlendi. 30 Ağustos Zafer Bayramı ruhunu da yaşatan festivalde Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın da katıldı. Deniz etkinlikleriyle eğlenme fırsatı bulan özel bireyler çeşitli oyunlarla keyifli vakit geçirdi. Festivalde jet ski, muz, rüzgar sörfü, ringo ve tekne gezisi gibi çeşitli aktiviteleri deneyimleyen özel bireyler, eğlence dolu bir gün geçirdi.

"Engelleri aşmaya dair inancın en sembolik anlam bulduğu ay içindeyiz"

Ağustos ayının Türk milleti için zaferle dolu bir ay olduğunu söyleyen Başkan Büyükakın, “Bugün milletimiz için anlamlı bir gün. Sultan Alparslan’ın Anadolu’yu Türk milletine yurt olarak armağan ettiği bir ayın içindeyiz. Malazgirt Zaferi, Türkler için büyük bir şan olarak tarihe geçti. O zaman büyük devlet adamı Alparslan, ‘Size öyle bir yurt aldım ki ebediyen sizin olacak’ demişti. Gerçekten bizlerin oldu. Yurdumuza göz dikenlere Kurtuluş Savaşı’nda Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde şanlı ordumuz bir kez daha cevabını verdi. Bu toprakların ebedi Türk yurdu olduğunu bütün dünyaya duyurdu. Onların yaptıkları inanılmazı başarmaktı. Bütün güçlükleri aşmaktı. Biz de bugün engelsiz deniz festivali düzenliyoruz. Çünkü engelleri aşmaya dair inancın en sembolik anlam bulduğu ay içindeyiz. Hiçbir engel tanımadan buraya gelen tüm özel bireyleri tebrik ederim” dedi.

Festivale Başkan Büyükakın'ın yanı sıra Kocaeli Kent Konseyi Başkanı Ali Korkmaz, Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım, Karamürsel Kaymakamı Osman Aslan Canbaba, AK Parti Karamürsel İlçe Başkanı Sait Mete, Kocaeli Kent Konseyi Engelliler Meclisi Başkanı Ufuk Koçak, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Hasan Aydınlık ve Başkan Büyükakın'ın eşi Doç. Dr. Figen Büyükakın katıldı.



