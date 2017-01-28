KÜLTÜR VE SANAT:
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Bu Hafta 4 Film Vizyonda!

Türkiye'deki sinema salonlarında bu hafta aksiyon, dram ve animasyon türünde 4 film vizyona girecek.

Bu Hafta 4 Film Vizyonda!

28 Ocak 2017 Cumartesi 20:31

''içerde''

Farren Blackburn'un yönettiği ve başrolünde Naomi Watts, Jacob Tremblay, Oliver Platt ile Charlie Heaton'un oynadığı "İçeride" izleyici ile buluşacak.

"Satıcı"

Oscar ödüllü İranlı yönetmen Ashgar Farhadi'nin yönetmenliğini ve senaristliğini üstlendiği filmin başrollerinde Shahab Hosseini, Taraneh Alidoosti, Babak Karimi ile Mina Sadati oynuyor."69. Cannes Film Festivali"nde "En İyi Senaryo" ve "En İyi Erkek Oyuncu" ödüllerini kazanan film, tiyatroda sergileyecekleri yeni oyunlarının arefesinde yeni bir eve taşınmak zorunda kalan genç çiftin, taşınma sonrasında yaşadıkları trajik bir olaya yaklaşımlarını odağına alıyor.

"Yeni Nesil Ajan: Xander Cage'in Dönüşü"

Vin Diesel, Nina Dobrev, Samuel L. Jackson ile Ice Cube'un oynadığı filmin yönetmen koltuğunda D. J. Caruso oturuyor. Vin Diesel'in Yeni Nesil Ajan serisine geri dönüş yaptığı film, 'Xander Cage"in sürgünden dönüşünü, ölümcül alfa savaşçısı "Xiang" ve ekibiyle Pandora’nın Kutusu olarak bilinen tehlikeli bir silahı ele geçirme yarışındaki çarpışmalarını konu alıyor.

"Cesur Kahraman: Ejderha Büyüsü"

Viktor Andrenko ile Manuk Depoyan'ın yönettiği filmin Türkçe seslendirmelerini Fatih Özkul, Ali Hekimoğlu, Işıl Kılıç ile Mazlum Kiper yaptı. Hem yetişkinlere hem de küçük sinemaseverlere hitap etmeyi hedefleyen animasyon film, maceraperest bir çocuk olan ve kahraman bir ejderha avcısı olmanın hayalini kuran Nicky'nin maceralarını konu alıyor.

Selvi GEÇAL


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