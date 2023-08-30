Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık ise 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 101. yıldönümünde Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını andı. Konuşmaların ardından Uysal, Buray’a çiçek takdim ederken, Bıyık da başarılı sanatçıya Darıca’nın simgesi olan Gönül Birliği Kapısı maketi hediye etti.
Buray Kocaelilere unutulmaz bir gece yaşattı
30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri dolayısıyla sahne alan sevilen sanatçı Buray, Darıca Millet Bahçesi’nde hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı.
Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık ise 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 101. yıldönümünde Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını andı. Konuşmaların ardından Uysal, Buray’a çiçek takdim ederken, Bıyık da başarılı sanatçıya Darıca’nın simgesi olan Gönül Birliği Kapısı maketi hediye etti.