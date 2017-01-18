KÜLTÜR VE SANAT:
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Cevat Akşit Gebze'de!

Gebze Belediyesinin düzenlediği kültür-sanat etkinlikleri kapsamında Prof. Dr. Cevat Akşit “Müslümanın Nitelikleri” konulu sohbetiyle Gebzeliler ile buluşacak.

Cevat Akşit Gebze'de!

18 Ocak 2017 Çarşamba 13:35

 Din Görevlileri Derneği ve Gebze Belediyesi iş birliğiyle düzenlenecek olan sohbet programı 15 Temmuz Milli İrade Kent Meydanında bulunan kültür merkezi salonunda gerçekleşecek. 19 Ocak Perşembe günü saat 19:30’da başlayacak sohbet programına tüm Gebzeliler davetli. 

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