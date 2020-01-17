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KÜLTÜR VE SANAT:
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Çocuklar çok eğlenecek

Müzikal, komedi, palyaço ve kukla türlerinde 15 farklı çocuk etkinliği ile karne sevinci yaşayan öğrencilere Çayırova Belediyesi, dolu dolu bir yarıyıl tatili sunacak.

Çocuklar çok eğlenecek

17 Ocak 2020 Cuma 10:39

Ocak ayı kültür sanat etkinlikleri kapsamında 18-30 Ocak tarihlerinde çocuklara yönelik ücretsiz etkinlikler Prof. Dr. Necmettin Erbakan ve Naim Süleymanoğlu Kültür Merkezleri’nde sahnelenecek.

 

Yarıyıl etkinlikleri kapsamında palyaço, maskot ve tahta bacak gösterilerinin yanında tiyatrolar, sinemalarda izleyicileriyle buluşacak. 17 Ocak Cuma günü itibariyle başlayacak olan yarıyıl tatilinin ilk etkinliği 18 Ocak Cumartesi Naim Süleymanoğlu Kültür Merkezi’nde 13.00 ile 15.00 saatlerinde 2 seans olarak  Bitmeyen Tatil isimli çocuk tiyatrosu ile başlayacak. 19 Ocak Pazar günü ise Aliş’in Maceraları adlı çocuk tiyatrosu Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kültür Merkezi’nde yine 13.00-15.00 saatlerinde sahne alacak.

 

Çocuklar, Çocuk tiyatrolarının yanı sıra çocuk sinemaları ile de buluşacak. Belediye, yarıyıl tatilinin ilk iki gününde sürpriz etkinlik hazırladı. 18-19 Ocak tarihlerinde 12.00-15.00 saatleri arasında Naim Süleymanoğlu ve Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kültür Merkezleri’nde palyaço, tahta bacak ve maskot gibi oyunları çocuklarla buluşturacak olan belediye, bu etkinliklerde çocuklara popcorn, pamuk şeker ve Osmanlı macunu ikram edecek.

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Anahtar Kelimeler
çayırovaEtkinlikTiyatroSinemaPalyaço
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