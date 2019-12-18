Çocuklar Game Of Gölge ile eğlendi

Çayırova Belediyesi, Yetenek Sizsiniz Türkiye yarışması ile adını duyuran “Game Of Gölge” ekibini ilçeye konuk ederek çocuklara unutulmaz bir gün yaşattı.

Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kültür Merkezi ve Naim Süleymanoğlu Kültür Merkezinde düzenlenen gösterilerde birbirinden güzel performanslar sergileyen Game Of Gölge ekibi, elleriyle istedikleri her türlü koreografiyi ve görseli oluşturarak izleyenlerin büyük beğenisini kazandı. Gösterileriyle izleyicileri kendisine hayran bırakan grup, sanat ve spor dünyasının birçok ismine yer verirken Mustafa Kemal Atatürk koreografileriyle ayakta alkışlandı. Gölge oyunları ile güzel vakit geçiren çocuklar müzik eşliğinde de bol bol dans ettiler.