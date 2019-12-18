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KÜLTÜR VE SANAT:
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Çocuklar Game Of Gölge ile eğlendi

Çayırova Belediyesi, Yetenek Sizsiniz Türkiye yarışması ile adını duyuran “Game Of Gölge” ekibini ilçeye konuk ederek çocuklara unutulmaz bir gün yaşattı.

Çocuklar Game Of Gölge ile eğlendi

18 Aralık 2019 Çarşamba 09:41

Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kültür Merkezi ve Naim Süleymanoğlu Kültür Merkezinde düzenlenen gösterilerde birbirinden güzel performanslar sergileyen Game Of Gölge ekibi, elleriyle istedikleri her türlü koreografiyi ve görseli oluşturarak izleyenlerin büyük beğenisini kazandı. Gösterileriyle izleyicileri kendisine hayran bırakan grup, sanat ve spor dünyasının birçok ismine yer verirken Mustafa Kemal Atatürk koreografileriyle  ayakta alkışlandı. Gölge oyunları ile güzel vakit geçiren çocuklar müzik eşliğinde de bol bol dans ettiler.

 

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