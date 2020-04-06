Çocuklar “Hayalindeki Dilovası’nı çizecek!

Dilovası Belediyesi, Koronavirüs nedeniyle ara verilen eğitim öğretim döneminde,

evde kalan çocuklar için “Hayalimdeki Dilovası” ödüllü resim yarışması düzenliyor.

Bilim Kurulu Koronavirüs tehdidi sebebiyle Türkiye'de eğitim gören ilk-orta ve liseleri 16 Mart 2020 tarihi itibari ile tatil etmiş ve eğitimlerine uzaktan eğitimle sürdürmeleri kararını vermişti. Yine Bilim Kurulu tarafından alınan karar ile 20 yaş altı gençlerin sokağa çıkması yasaklanmıştı.

“SANAT EVE SIĞAR”

Tüm bu gelişmelerin ardından “Evde Kal” çağrısına uyarak evde kalan öğrencilerin nitelikli vakit geçirebilmeleri adına bir Asım atan Dilovası Belediyesi Haydi Çocuklar “Sanat Eve Sığar” kampanyası ile ödüllü yarışma düzenledi. Çocuklar hayallerinde ki Dilovası’nı resmederek yarışmaya katılabilecekler.

DERECEYE GİRENLER ÖDÜLLENDİRİLECEK

5-6-7 ve 8. Sınıfları kapsayan ödüllü resim yarışmasına katılımlar 20-26 Nisan tarihleri arasında gerçekleşecek. Yarışmanın sonuçları ise 30 Nisan’da açıklanacak. Yarışmada dereceye giren öğrencilere birinciye 1000 TL, ikinciye 500 TL, üçüncüye ise 250 TL ödül verilecek.

“ÇOCUKLAR HAYALLERİNDEKİ DİLOVASI’NI ÇİZECEKLER”

Çocukların geleceği her şeyden daha önemli diyerek böyle bir yarışmayı düzenlediklerini belirten Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, “Çocuklar bizim geleceğimiz. Göreve geldiğim günden bu yana onların eğitimleri için her türlü katkıyı sunmaya devam ediyoruz, etmeye de devam edeceğiz. Ancak tüm dünyayı ve ülkemizi etkisi altına alan bir salgın var. Bu salgın çocuklarımızı da önemli bir şekilde etkilemiştir. Alınan tedbirler karşılığında eğitimlerine ara verilmiş ve sokağa çıkmaları yasaklanmıştır. Zor günler geçirdiğimiz bu süreçte evlerinde kalarak uzaktan eğitimlerine devam eden çocuklarımızın hem boş zamanlarını güzel bir şekilde değerlendirmeleri hem de eğlenerek kendilerini geliştirmeleri için “Sanat Eve Sığar” diyerek “Hayallerinde ki Dilovası” adlı resim yarışması düzenledik. Yarışma sonucunda biz onların hayalinde ki Dilovası’nı öğrenecek ve ilerleyen süreçte ona göre adımlar atarken diğer taraftan da onları buna teşvik etmek için de ödüllendirmek istedik. Belediyemiz bünyesinde oluşturduğumuz komisyon ile değerlendirme yaparak dereceye giren öğrencilerimizi 30 Nisan’da açıklayacağız.

Şimdiden evde kalarak zor günler yaşayan çocuklarımıza başarılar diliyorum” dedi.





