Çocuklara En Önemli Tavsiye

Çocuk edebiyatı günleri çerçevesinde ilçemizde yaşayan çocukları her ay farklı yazarlar ile buluşturan Çayırova Belediyesi, Mehmet Akif İlkokulu öğrencilerinin katıldığı Okuyoruz Söyleşiyoruz programında ünlü yazar Toprak Işık’ı konuk etti. 250 öğrencinin katıldığı söyleşi programında öğrencilerle buluşan yazar Toprak Işık, mesleğinin elektrik mühendisliği olduğunu ama hayalinin her zaman yazar olmak olduğunu ifade etti. Anne Beni Geri Getir, Baba Beni Anlasana, Babam Okulun En Çalışkanı” gibi kitapları hakkında merak edilenlere de cevap veren Işık, kitaplarının isimlerinin hep aile bireyleri üzerine olmasının da tesadüfi olduğunu söyledi.

“KİTAP OKUMAYAN ÇOCUK KALMASIN”

Çocuklara kitap okuma alışkanlığı kazandırmak için yıl boyunca çeşitli etkinlikler düzenlediklerini söyleyen Çayırova Belediye Başkanı Şevki Demirci, “ Amacımız kitap okuma sevgisini çocuklarımıza kazandırmak. Bunun için elimizden geleni yapıyoruz. Çocuk Edebiyatı günlerimizde hem çocuklarımız ile yazarlarımızı bir araya getirmiş oluyoruz hem de ellerindeki kitapları merakla ve istekle okumalarını sağlıyoruz. Bu güzel günde çocuklarla birlikte söyleşide olmak, onların heyecanına tanıklık etmek, güler yüzlerini yakından görmek beni çok mutlu etti. Çayırova’da kitap okumayan çocuk kalmayana dek bu ve buna benzer etkinliklerimize devam edeceğiz. Mutlu çocuklar mutlu yarınlar demek, bu bilinçle onlara yaptığımız yatırımlarla gönül rahatlığıyla yolumuza devam ediyoruz.” dedi. Aynı zamanda da yaklaşan yarıyıl tatiliyle ilgili de bol bol kitap okumalarını tavsiye eden Başkan Demirci. “Çayırova Belediyesi olarak Anne-Çocuk Kulüpleri, Gençlik Merkezi ve her mahallede hizmete sunduğumuz Bilgievlerimizle çocuklarımıza, gençlerimize ve hatta velilerimize de eğitim, sağlık, kültür ve birçok alanda hizmet vermekteyiz.” dedi.