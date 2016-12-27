KÜLTÜR VE SANAT:
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Darıca kültürün adresi

Darıca Belediyesi 2016 yılı içerisinde düzenlediği kültür sanat etkinlikleriyle kültür sanat etkinliklerinin merkezi haline geldi.

Darıca kültürün adresi

27 Aralık 2016 Salı 12:52

 Darıca Belediyesi, 2015 yılı ekim ayında hizmete açılan Darıca Belediyesi Adnan Menderes Kültür Merkezi’nde düzenlenen tiyatro, sinema, stand-up, söyleşi, konser vb. etkinliklerle, gerek vatandaşların hayatına değer katan ve gerekse çocukların gelişimine katkı sunan değişik programlarla on binlerce insana hizmet verdi.

HER ALANDA ÜNLÜ İSİMLER DARICA’LILARLA BULUŞTU

Yıl boyunca kendi alanında ülkeye mal olmuş sanatçıları, tiyatro gruplarını ve kendi alanında ülkemizin ünlü hatip, gazeteci, tarihçi ve yazarlarının yanı sıra, değişik alanlardaki sergilere de ev sahipliği yapan Adnan Menderes Kültür Merkezi bölgedeki önemli bir eksikliği de gidermiş oldu.

15 TEMMUZ DEĞİŞİK PROGRAMLARLA HALKA ANLATILDI

Önemli kültür sanat etkinliklerinin yanı sıra, ülkemize yapılmak istenen 15 Temmuz darbe girişimi de önemli isimlerin katılımıyla Darıca’lı vatandaşlara detaylarıyla anlatıldı. Güneş Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Turgay Güler, Gazeteci Melih Altıok, siyasetçi Savcı Sayan, eski istihbaratçı Mete Yarar ve Gazeteci Yazar Ferhat Ünlü gibi isimler 15 Temmuz darbe girişimi hakkında Darıca’lı vatandaşlara önemli bilgiler katardılar.

ÖĞRENCİLERE ÖZEL TİYATROLAR SERGİLENDİ

Darıca Belediyesi yıl boyunca Adnan Menderes Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen kültür sanat etkinliklerinin yanı sıra örnek bir çalışmaya imza atarak İlçe genelinde konferans salonu olan ilk ve orta okulların tamamında öğrencilere ücretsiz tiyatro gösterimi yaptı.Darıca genelindeki 24 adet  ilk ve orta dereceli okulda eğitim öğretim gören öğrencilere yönelik olarak yapılan ve yaklaşık 25.000  öğrencinin izlediği tiyatro etkinliklerinde değişik konularda eğitici ve öğretici tiyatrolar öğrencilerin beğenisine sunuldu. Mustafa Ulaş GEÇAL 

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