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Depremin canlı şahitleri ve bilimsel yönden deprem Paneli

GTO'da bugün 14:00'te 17 Ağustos Marmara Depremi'nin yıldönümü dolayısı ile Deprem Gerçeği paneli yapılacak.Panelde Gebze Teknik Ünüversitesi, Tübitak'dan bilim adamları depremi anlatacaklar. Biz de panelde belgesel gösterimi yaparak, depremle ilgili gazete manşetleri sergisi açacağız

Depremin canlı şahitleri ve bilimsel yönden deprem Paneli

17 Ağustos 2018 Cuma 09:29

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19  yıl önceydi. Sıcak bir yaz gecesi. Hava açık  sıcak bunaltıyor.  Gece saat 03. 02.  Yerden uğultular geliyor.  İzmit körfezi bir anda aydınlandı. Bulunduğunuz bina sallanmaya başladı   Binanın altından. Korkunç sesler ve sallantı  içinde önce kendimizi  balkona attık   elektirikler kesilmiş her yer zifiri karanlık. Deprem oluyordu.  Depremin dehşeti ile yüz yüze gelmiştik. Binadan çıktığımızda sokaklar ana baba günü olmuş  adeta mahşeri andırıyordu.  Herkes bir şey söylüyor,  İzmit’in çöktüğünü,  Gölcük’ün  denize battığını... Radyolar normal yayın yapıyor, haber alamıyorduk. 

Sabah olup gün ağardığında korkunç deprem gerçeği ile yüz yüze geldik. Kamera ve fotoğraf makinamızı alıp deprem bölgelerinden  haberler yapıp belgeseller çekerek tarihe not düşüp zamana şahitlik yapıyorduk. 

Aradan uzun yıllar geçti. Bu gün 17 Ağustos 2018.  Aradan tam 19 yıl geçti. Deprem gerçeğini yaşayanlar hayatta. Keşke herkes deprem gecesi yaşadıklarını bugün sosyal medya hesabından paylaşsalar. Keşke deprem anılarımızı kitap ve belgesel haline getirsek. Maalesef deprem gerçeğini çoktan unuttuk.

Biz gazeteci ve belgeselci olarak bir çok yetkili ve yönetici ile görüşüp deprem gecesi yaşadıklarını belgesel hale getirdik topladığımız Arşivleri  kültür  Bakanlığı tarafından da tescillenip onaylanan İlim kültür  ve Tarih araştırmaları kütüphanemizde  araştırmacıların bilgisine sunduk 
   
GTO'da Deprem Paneli
Gebze Ticaret odasında bugün Deprem gerçeği panelinde Gebze Teknik Ünüversitesi, Tübitak'dan bilim adamları depremi anlatacaklar. Biz de bu panelde tarih boyu Kocaeli depremleri  konulu sunumu gerçekleştirip,  panel için özel olarak hazırladığımız  belgesel gösterimi ve gazete manşetleri sergisini açacağız. Bugün yani depremin 19. yıl dönümü olan 19 Ağustos  2018 Cuma günü saat 14:00'deki panele sizleri de katılmaya davet ediyoruz 
       
AFAD'ın GTO'da  Yaptğı Etkinlik
AFAD Arama kurtarma başkanlığının katılımı ile Çarşamba günü Gebze ticaret odasında yapılan deprem etkinliğini www.gebzegazetesi.com  da geniş yer aldı birlikte okuyalım
http://www.gebzegazetesi.com/gundem/gtodan-onemli-deprem-etkinligi-h23501.html
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Anahtar Kelimeler
GTOdan Deprem Gerçeği Paneli
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