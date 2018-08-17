Depremin canlı şahitleri ve bilimsel yönden deprem Paneli

GTO'da bugün 14:00'te 17 Ağustos Marmara Depremi'nin yıldönümü dolayısı ile Deprem Gerçeği paneli yapılacak.Panelde Gebze Teknik Ünüversitesi, Tübitak'dan bilim adamları depremi anlatacaklar. Biz de panelde belgesel gösterimi yaparak, depremle ilgili gazete manşetleri sergisi açacağız

19 yıl önceydi. Sıcak bir yaz gecesi. Hava açık sıcak bunaltıyor. Gece saat 03. 02. Yerden uğultular geliyor. İzmit körfezi bir anda aydınlandı. Bulunduğunuz bina sallanmaya başladı Binanın altından. Korkunç sesler ve sallantı içinde önce kendimizi balkona attık elektirikler kesilmiş her yer zifiri karanlık. Deprem oluyordu. Depremin dehşeti ile yüz yüze gelmiştik. Binadan çıktığımızda sokaklar ana baba günü olmuş adeta mahşeri andırıyordu. Herkes bir şey söylüyor, İzmit’in çöktüğünü, Gölcük’ün denize battığını... Radyolar normal yayın yapıyor, haber alamıyorduk.





Sabah olup gün ağardığında korkunç deprem gerçeği ile yüz yüze geldik. Kamera ve fotoğraf makinamızı alıp deprem bölgelerinden haberler yapıp belgeseller çekerek tarihe not düşüp zamana şahitlik yapıyorduk.





Aradan uzun yıllar geçti. Bu gün 17 Ağustos 2018. Aradan tam 19 yıl geçti. Deprem gerçeğini yaşayanlar hayatta. Keşke herkes deprem gecesi yaşadıklarını bugün sosyal medya hesabından paylaşsalar. Keşke deprem anılarımızı kitap ve belgesel haline getirsek. Maalesef deprem gerçeğini çoktan unuttuk.





Biz gazeteci ve belgeselci olarak bir çok yetkili ve yönetici ile görüşüp deprem gecesi yaşadıklarını belgesel hale getirdik topladığımız Arşivleri kültür Bakanlığı tarafından da tescillenip onaylanan İlim kültür ve Tarih araştırmaları kütüphanemizde araştırmacıların bilgisine sunduk



GTO'da Deprem Paneli

Gebze Ticaret odasında bugün Deprem gerçeği panelinde Gebze Teknik Ünüversitesi, Tübitak'dan bilim adamları depremi anlatacaklar. Biz de bu panelde tarih boyu Kocaeli depremleri konulu sunumu gerçekleştirip, panel için özel olarak hazırladığımız belgesel gösterimi ve gazete manşetleri sergisini açacağız. Bugün yani depremin 19. yıl dönümü olan 19 Ağustos 2018 Cuma günü saat 14:00'deki panele sizleri de katılmaya davet ediyoruz



AFAD'ın GTO'da Yaptğı Etkinlik

AFAD Arama kurtarma başkanlığının katılımı ile Çarşamba günü Gebze ticaret odasında yapılan deprem etkinliğini www.gebzegazetesi.com da geniş yer aldı birlikte okuyalım