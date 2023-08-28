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Derinceliler gençlik festivali ile coşacak

Derince’de 5 gün boyunca sürecek olan gençlik festivali, bu yıl plaj voleybolu, çocuk eğlenceleri ve Bora Duran'ın konseri ile coşku içerisinde geçecek.

Derinceliler gençlik festivali ile coşacak

28 Ağustos 2023 Pazartesi 15:17

  Derince’de 30 Ağustos - 3 Eylül tarihleri arasında gençlik festivali heyecanı yaşanacak. 5 gün boyunca sürecek olan festival, Derince Belediyesi ve Derincespor Kulübü iş birliği ile gerçekleşecek. Harikalar Sahili’nde gerçekleşecek olan gençlik şöleninde bu yıl yine plaj voleybolu turnuvası heyecanı yaşanacak. 30 Ağustos Çarşamba günü açılış müsabakalarının oynanacağı turnuvada, 31 Ağustos Perşembe günü eleme müsabakaları yapılacak. 1 Eylül Cuma günü yarı final heyecanının yaşanacağı turnuvada final müsabakaları ise 2 Eylül Cumartesi günü oynanacak. Derince Tahtalı Göleti Doğa Park ve Beşdivan Tesisleri’nin açılışına katılacak olan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, festivale de gelmesi bekleniyor. Saat 19.30’da başlayacak olan yaz spor okulları kapanış töreni ve gençlik festivaline katılacak olan Bakan Bak, burada çocuklar ve aileleriyle bir araya gelecek. Derince Belediyesi’nin öncülüğünde ilçedeki spor kulüplerinde yaz dönemi boyunca eğitim gören 6 bin 400 sporcu için düzenlenecek olan kapanış töreninin yoğun ilgi görmesi bekleniyor. 
  Derince Belediyesi ve Derincespor Kulübü’nün düzenleyeceği Gençlik Festivali’nde çocuk eğlenceleri de yer alacak. 31 Ağustos Perşembe günü 15.00-21.00 saatleri arasında Harikalar Sahili’nde gerçekleşecek olan etkinliklerde survivor parkuru, sahne etkinlikleri, akrobasi karizma şov, ps4 oyun alanı ve VR oyunları yer alırken programlar boyunca çocuklara çeşitli ikramlarda bulunulacak. Derince Gençlik Festivali’nde ayrıca iki ayrı konser etkinliği düzenlenecek. 60 Evler Derince Belediyesi Gösteri Merkezi’nde gerçekleşecek olan ilk konserde 2 Eylül Cumartesi günü saat 20.00’de Bora Duran Derincelilerle buluşacak. 3 Eylül Pazar günü saat 20.00’de ise Gökhan Birben sahne alacak. 


İHA
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