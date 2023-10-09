Devri Alem Belgesel Programı Yayın Akışı (09-15 Ekim)
Her gün, günde 3 defa TGRT Belgesel ekranlarında yayınlanan Devri Alem belgesel programı 09-15 Ekim haftasında yine TGRT ekranlarında olacak.
Sabah 07:00-07:30, öğlen 12:00-12:30 ve gece 03:30-04:00 olmak üzere her gün, günde üç defa TGRT Belgesel ekranlarında olan Devri Alem belgesel programı 09 - 15 Ekim haftasında yine TGRT ekranlarında olacak.
Yayın Akışı
09 Ekim Pazartesi günü - Tataristan 1
10 Ekim Salı günü - Tataristan 2
11 Ekim Çarşamba günü - Kırgızistan
12 Ekim Perşembe günü - Yemende Gurbet
13 Ekim Cuma günü - Kudüsten Akkaya
14 Ekim Cumartesi günü - Kudüs ve Mescidi Aksa
15 Ekim Pazar günü - Lübnan