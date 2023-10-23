Devri Alem Belgesel Programı Yayın Akışı (23-29 Ekim)
Her gün, günde 3 defa TGRT Belgesel ekranlarında yayınlanan Devri Alem belgesel programı 23-29 Ekim haftasında yine TGRT ekranlarında olacak.
Sabah 07:00-07:30, öğlen 12:00-12:30 ve gece 03:30-04:00 olmak üzere her gün, günde üç defa TGRT Belgesel ekranlarında olan Devri Alem belgesel programı 23-29 Ekim haftasında yine TGRT ekranlarında olacak.
Yayın Akışı
16 Ekim Pazartesi günü - Düzce
17 Ekim Salı günü - Darıca
18 Ekim Çarşamba günü - Dilovası
19 Ekim Perşembe günü - Çayırova
20 Ekim Cuma günü - Halife Abdullah
21 Ekim Cumartesi günü - Marka Kent Kocaeli
22 Ekim Pazar günü - Hereke Halı