Devri Alem Belgesel Programı Yayın Akışı (28 Ağustos - 03 Eylül)
Her gün, günde 3 defa TGRT Belgesel ekranlarında yayınlanan Devri Alem belgesel programı 28 Ağustos - 03 Eylül haftasında yine TGRT ekranlarında olacak.
Sabah 07:00-07:30, öğlen 12:00-12:30 ve gece 03:30-04:00 olmak üzere her gün, günde üç defa TGRT Belgesel ekranlarında olan Devri Alem belgesel programı 28Ağustos - 03 Eylül haftasında yine TGRT ekranlarında olacak.
Yayın Akışı
28 Ağustos Pazartesi günü - Yunus Emre
29 Ağustos Salı günü - Mevlana Celaleddin-i Rumi Hz
30 Ağustos Çarşamba günü - İngiltere 1
31 Ağustos Perşembe günü - İngiltere 2
01 Eylül Cuma günü - İngiltere 3
02 Eylül Cumartesi günü - İngiltere 4
03 Eylül Pazar günü - Hollanda