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KÜLTÜR VE SANAT:
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Devri Alem Belgesel Programı Yayın Akışı (28 Ağustos - 03 Eylül)

Her gün, günde 3 defa TGRT Belgesel ekranlarında yayınlanan Devri Alem belgesel programı 28 Ağustos - 03 Eylül haftasında yine TGRT ekranlarında olacak.

Devri Alem Belgesel Programı Yayın Akışı (28 Ağustos - 03 Eylül)

28 Ağustos 2023 Pazartesi 09:27

Devr-i Alem dünya üzerindeki kültür, medeniyet mirasımızın ve varlıklarımızın araştırıldığı Tarih, kültür ve sanat  ve bir belgesel programıdır. Programın yapım ve sunuculuğunu Gazeteci, Araştırmacı Yazar İsmail Kahraman yapmaktadır. İsmail Kahraman  dünyanın çeşitli ülkelerini dolaşmakta, hoş ve kendine has özel uslubu ve anlatımı ile manevi ve kültürel değerlerimizi seyircilerimize aktarmaktadır ve bilgilendirmektedir.

Sabah 07:00-07:30, öğlen 12:00-12:30 ve gece 03:30-04:00 olmak üzere her gün, günde üç defa TGRT Belgesel ekranlarında olan Devri Alem belgesel programı 28Ağustos - 03 Eylül haftasında yine TGRT ekranlarında olacak.

Yayın Akışı

28 Ağustos Pazartesi günü - Yunus Emre

29 Ağustos Salı günü - Mevlana Celaleddin-i Rumi Hz

30 Ağustos Çarşamba günü - İngiltere 1

31 Ağustos Perşembe günü - İngiltere 2

01 Eylül Cuma günü - İngiltere 3

02 Eylül Cumartesi günü - İngiltere 4

03 Eylül Pazar günü - Hollanda
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