DİL VE EDEBİYAT’IN 168. SAYISI ÇIKTI

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Üzeyir İlbak, “Sezai Tavrı” başlıklı giriş yazısında, vefatının üstünden bir yıl geçen değerli mütefekkir ve şairimiz Sezai Karakoç ile ilgili düzenlenen “vefa ve saygı” törenleri üzerinde değerlendirmelerde bulunarak, “Tanzimat sonrası uyanış meşalelerini yakan öncülerden biri olarak Sezai Karakoç’un açtığı fikrî çığır, yeni ve daha büyük çığırlar açarak çağlara yürüyecektir.” ifadelerine yer verdi.





Kapağında Cahit Koytak mısralarının yer aldığı Dil ve Edebiyat -Aralık 2022- 168. sayıdaki metinler şu şekilde sıralanıyor:





“Sezai Tavrı” -giriş yazısı- • Üzeyir İlbak

“Biz Yoğ iken Burada” -şiir- • İlhan Kurt

Bir Gün -şiir- • Nurettin Durman

Konuş Benimle -şiir- • Mehmet Baş

Süt Çeşmesi -şiir- • Abdurrahman Adıyan

Zenci Bülbülün Tiradı -şiir- • Hayrettin Taylan

Ayrılık Bankları -şiir- • Ahmet Necdet Misilli

Şiir Onaltı -şiir- • Sinem Âzâde

Yaradır Yaşamak -şiir- • Musa Yaşaroğlu

Bu İyileşme Buraya Çok -şiir- • Feyz Kariha

Eleştiriden Hakaret Üretmek ya da Köleleşmiş Akla Karşı ELEŞTİRİ HAKKI -makale- • Üzeyir İlbak

Modern Çağda Geleneğin Direnişi: MUSTAFA KUTLU -inceleme- • Ali Fuat Arıcı

Altına Yüz Vermeyenlerin Çağı: Altın Çağ -IV- -makale- • Zafer Acar

Günümüz Edebiyatının Bir Hikâyesi Olacak mı? -deneme- • Ahmet Melih Karauğuz

Kadına “Bayan” Denir mi? -inceleme- • Ekrem Sakar

Bir Şehrin Dönüşüm Sosyolojisi BARAJ -deneme- • Ergün Yıldırım

Türkiye’nin Muhafazakâr Çizgisi -I- -makale- • Ahmet Meral

Turgut Uyar’ın Şiirinde Kars -inceleme- • Ertuğrul Aydın

Doğadan Söze Modern Türk Şiirinde HAYVAN İMGESİ -inceleme- • Melek Yavuz

Güneşi Kesmeyen Evlerin Şehri: SAFRANBOLU -gezi- • İbrahim Akçay

11’e 10 Kala ve Eksik Ölmemek -film- • Abdullah Kasay

Acil Hasta -hikâye- • Fatma Türk Toksoy

Kına -hikâye- • Mehtap Altan

Kapı -hikâye- • Sena Yığcı

Keşke Geri Gelmeseydin -hikâye- • Arzu Ceylan

Eski Bir Ev İçinde -hikâye- • Ahmet İşler









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