DİL VE EDEBİYAT’IN 168. SAYISI ÇIKTI

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Üzeyir İlbak, “Sezai Tavrı” başlıklı giriş yazısında, vefatının üstünden bir yıl geçen değerli mütefekkir ve şairimiz Sezai Karakoç ile ilgili düzenlenen “vefa ve saygı” törenleri üzerinde değerlendirmelerde bulunarak, “Tanzimat sonrası uyanış meşalelerini yakan öncülerden biri olarak Sezai Karakoç’un açtığı fikrî çığır, yeni ve daha büyük çığırlar açarak çağlara yürüyecektir.” ifadelerine yer verdi.
Kapağında Cahit Koytak mısralarının yer aldığı Dil ve Edebiyat -Aralık 2022- 168. sayıdaki metinler şu şekilde sıralanıyor:
“Sezai Tavrı” -giriş yazısı- • Üzeyir İlbak
“Biz Yoğ iken Burada” -şiir- • İlhan Kurt
Bir Gün -şiir- • Nurettin Durman
Konuş Benimle -şiir- • Mehmet Baş
Süt Çeşmesi -şiir- • Abdurrahman Adıyan
Zenci Bülbülün Tiradı -şiir- • Hayrettin Taylan
Ayrılık Bankları -şiir- • Ahmet Necdet Misilli
Şiir Onaltı -şiir- • Sinem Âzâde
Yaradır Yaşamak -şiir- • Musa Yaşaroğlu
Bu İyileşme Buraya Çok -şiir- • Feyz Kariha
Eleştiriden Hakaret Üretmek ya da Köleleşmiş Akla Karşı ELEŞTİRİ HAKKI -makale- • Üzeyir İlbak
Modern Çağda Geleneğin Direnişi: MUSTAFA KUTLU -inceleme- • Ali Fuat Arıcı
Altına Yüz Vermeyenlerin Çağı: Altın Çağ -IV- -makale- • Zafer Acar
Günümüz Edebiyatının Bir Hikâyesi Olacak mı? -deneme- • Ahmet Melih Karauğuz
Kadına “Bayan” Denir mi? -inceleme- • Ekrem Sakar
Bir Şehrin Dönüşüm Sosyolojisi BARAJ -deneme- • Ergün Yıldırım
Türkiye’nin Muhafazakâr Çizgisi -I- -makale- • Ahmet Meral
Turgut Uyar’ın Şiirinde Kars -inceleme- • Ertuğrul Aydın
Doğadan Söze Modern Türk Şiirinde HAYVAN İMGESİ -inceleme- • Melek Yavuz
Güneşi Kesmeyen Evlerin Şehri: SAFRANBOLU -gezi- • İbrahim Akçay
11’e 10 Kala ve Eksik Ölmemek -film- • Abdullah Kasay
Acil Hasta -hikâye- • Fatma Türk Toksoy
Kına -hikâye- • Mehtap Altan
Kapı -hikâye- • Sena Yığcı
Keşke Geri Gelmeseydin -hikâye- • Arzu Ceylan
Eski Bir Ev İçinde -hikâye- • Ahmet İşler
Aylık Dil Edebiyat ve Kültür Dergisi
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