En fazla kitap okuyanlara anlamlı ödül

Gebze Çoban Mustafa Paşa Kütüphanesi’nde 2019 yılında en çok kitap okuyanlar belirlenerek ilk üçe girenlere kitap hediye edildi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gebze Çoban Mustafa Paşa Kütüphanesi’nde 2019 yılında en çok kitap okuyanlara kitap hediye edildi. Çoban Mustafa Paşa Kütüphanesi’nde 2019 yılı içerisinde 17 yaşındaki fen lisesi 12.sınıf öğrencisi Esma Kılıç 103 kitap okuyarak birinci oldu.

24 BİN 478 KİTAP ÖDÜNÇ ALINDI

2019 Mart ayında hizmete açılan Gebze Çoban Mustafa Paşa Kütüphanesi’ni 270 bin 789 kişi ziyaret etti. 24 bin 478 ödünç kitap verilen kütüphaneye Gebzelilerin ilgisi oldukça fazla. Her gün kütüphane ders çalışmak veya kitap okumak için gelenlerle dolup taşıyor.









İLK ÜÇE GİRENLERE KİTAP HEDİYE EDİLDİ

Çoban Mustafa Paşa Kütüphanesi’nde 2019 yılı içerisinde en fazla kitap okuyanlar belirlendi. 17 yaşındaki fen lisesi 12.sınıf öğrencisi Esma Kılıç 103 kitap okuyarak birinci olurken ilkokul 3.sınıf öğrencisi 8 yaşındaki Kevser Kuveloğlu 88 kitap okuyarak ikinci oldu. Henüz okumayı bilmediği halde anne ve babasının okuduğu kitapları dinleyen 6 yaşındaki Semanur Uysal da üçüncü en çok kitap okuyan oldu.

AKILLI KÜTÜPHANE SİSTEMLERİ İLE DONATILDI

Gebze Çoban Mustafa Paşa Kütüphanesi’nde kullanıcılar Türk klasiklerinden batı klasiklerine, ansiklopedilerden sözlüklere, 18 bin basılı kitap, 21 bin de dijital e-kitaba erişim sağlayabiliyor. Bin 300 metre kapalı alana sahip ve bünyesinde çocuk, genç ve yetişkin bölümlerini barındıran zengin yayın koleksiyonuna sahip Gebze Çoban Mustafa Paşa Kütüphanesi, akıllı kütüphane sistemleri ile donatıldı.