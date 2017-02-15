KÜLTÜR VE SANAT:
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Erkekler Melektir!

Çayırova da düzenlenen ücresiz tiyatro günleri oldukça ilgi görüyor.

Erkekler Melektir!

15 Şubat 2017 Çarşamba 13:43

 Kültür ve Sanat Hayatı Çayırova’da Bu Ay da Çok Canlı

Çayırova Belediyesi, kültür sanat etkinlikleri kapsamında düzenlenen ücretsiz tiyatro günlerine bu ayda damgasını vuruyor. Birbirinden güzel tiyatro oyunlarıyla, çeşitliliği ön planda tutarak her ay farklı oyunlar Çayırova Belediyesi Kültür Salonunda izleyicisiyle buluşuyor. Hem yetişkin hem de çocuk oyunlarıyla Çayırova’ya yenilikler getirmeye devam eden Çayırova Belediyesi ayın ilk etkinliğini Cenk Gür’ün yazıp yönettiği “Erkekler Bir Melektir” isimli yetişkin tiyatrosu ile gerçekleştirdi.

Çayırovalı Hanımlardan Büyük İlgi

Yılın on ki ayı farklı etkinliklerle, kültür sanat hayatını canlı tutan Çayırova Belediyesi, “Erkekler Bir Melektir” isimli yetişkin oyununu Çayırovalı hanımlarla buluşturdu. Çayırova Belediyesi Kültür Salonunda izleyicisiyle buluşan oyun, kendi halinde çalışan Orhan ile Aslı’nın komik tanışmasını ve Orhan’ın Aslı’yı evliliğe ikna edişini mizahi bir dille anlatıyor. Komik anların bolca yaşandığı oyun, hanımlar tarafından büyük bir ilgi ile izlendi. Zaman zaman Orhan Veli, Atilla İlhan ve Cemal Süreyya’nın da konu edinildiği oyun, izleyiciye kendi hayatlarından da kesitler sundu. Yaşamın yoruculuğundan ve stresinden biraz da olsa uzaklaştıklarını, zamanlarını faydalı bir şekilde değerlendirdiklerini dile getiren Çayırovalı hanımlar, bu tarz etkinlik ve faaliyetleri onlarla buluşturan Başkan Şevki Demirci’ye teşekkür etmeyi de ihmal etmedi.


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