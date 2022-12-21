ESKADER 2022 KÜLTÜR SANAT ÖDÜLLERİ AÇIKLANDI

Türkiye’nin önemli kuruluşlarından Edebiyat Sanat ve Kültür Araştırmaları Derneği (ESKADER)’nin düzenlediği “ESKADER Kültür Sanat Ödülleri” belli oldu. 2022 yılı için 24 dalda 27 kişi ve kuruma ödül verildi. ESKADER Yönetim Kurulu, dernek üyeleri ve kültür sanat çevresinden birçok kişinin katkılarıyla hazırlanan ödül listesi, her yıl kamuoyunda merakla bekleniyor. Titiz araştırma ve inceleme döneminden sonra tespit edilen mükâfatlar, yılsonunda açıklanıyor ve Nisan ayında da törenle sahiplerini buluyor.





Yapılan seçimler sonucunda. “Üstün Hizmet Ödülleri”ne Prof. Dr. Abdullah Uçman, Prof. Dr. Mertol Tulum ve Dr. Aydın Yüksel, “Özel Ödül” için ise Prof. Dr. Ramazan Şeşen seçildi. Dr. Necmettin Turinay, Prof. Dr. Nazım H. Polat, Ali Bal, Ahmet Köseoğlu, Ebubekir Erdem, Prof. Dr. Savaş Çevik, Ender Doğan, Fahri Tuna ve Ahmet Murat, farklı kategorilerde ödül alan isimler arasında. Şiraze, “Yılın Kitap Kültür Dergisi” seçilirken sinemada “En İyi Film” olarak Tay belirlendi. “Şehir ve Kültür” dalında Balıkesir Belediyesi ve Millet Kütüphanesi ile Ahmet Kot, “Kitap Kültürü”nde Anadolu Mektebi ve kurucusu Prof. Dr. Sami Güçlü ödüle değer bulundu. Yılın “Yayınevi”si Post, “Kurum”u ise Türk Kültürüne Hizmet Vakfı.

ESKADER 2022 Kültür Sanat Ödülleri’nin tamamı şöyle:





Araştırma-İnceleme: Üç İsim Dört Mevsim, Dr. Necmettin Turinay, Ketebe Yayınları.

Armağan Kitap: Prof. Dr. Nazım H. Polat Kitabı, Türk Edebiyatı Vakfı Yayınları.

Biyografi: Mehmet Genç Bir Âlimin Hayat ve İlim Serencamı, Prof. Dr. Abdullah Mesud Küçükkalay, Ötüken Neşriyat.

Çocuk Yayınları: “Kardeş Şehirler Seti”, Diyanet Vakfı Yayınları.

Deneme: Seslerden Uzakta, Prof. Dr. Mustafa Kurt, Çolpan Kitap.

Dergi: Şiraze (kitap kültür dergisi)

Düşünce: Avrupa Türkleri Üzerine Düşünceler, Veyis Güngör, Çizgi Yayınları.

Gazete Köşe Yazarlığı: Ali Bal, Milat Gazetesi.

Gezi: Kendini Arayan Şehir, Ahmet Köseoğlu, Çizgi Yayınları.

Hatıra: Cağaloğlu’nda Bir Yayıncı Portresi, Ebubekir Erdem, ErdemYayınları.

Hikâye: Hasar Raporu, Özlem Metin, Şule Yayınları.

Kitap Kültürü: Anadolu Mektebi - Prof. Dr. Sami Güçlü.

Kitap Yayıncılığı: Post Yayınları.

Klasik Türk İslâm Sanatları: Prof. Dr. Savaş Çevik (Hattat)

Kurum: Türk Kültürüne Hizmet Vakfı.

Müzik: Ender Doğan – İrfan Türküleri.

Portre: Kırklanmış Portreler, Fahri Tuna, Hece Yayınları.

Roman: Ben Gönen’de Doğdum, Salim Nizam, Ötüken Neşriyat.

Sinema: Tay filmi.

Şehir ve Kültür: Balıkesir Belediyesi ve Millet Kütüphanesi ile Ahmet Kot.

Şiir: Yer Çok ve Adımlarımız, A. Samet Atılgan, Dergâh Yayınları.

Televizyon Programcılığı: “Edebiyat Söyleşileri” Ahmet Murat, TRT2.

Üstün Hizmet Ödülleri:

Prof. Dr. Abdullah Uçman Prof. Dr. Mertol Tulum Dr. Aydın Yüksel





Özel Ödül: Prof. Dr. Ramazan Şeşen