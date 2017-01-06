Fikir Sanat Tiyatrosu Perdeyi açacak!

Gebze’de 2012 yılında kurulan ve yakın zamanda kendi sahnelerine kavuşan Fikir Sanat Tiyatrosu pazar günü “Evdeki Yabancı” komedi oyunuyla perdeyi Halep için tüm insanlık ve çocuklar için açacak.

Fikir Sanat Tiyatrosu pazar günü “Evdeki Yabancı” komedi oyunuyla perdeyi Halep için açacak. 08 Ocak 2017 Pazar günü 18.00’de Gebze Kültür Sanat Merkezi’nde sahnelenecek oyunun tüm geliri Halep’e gönderilecek. 15 TL’den satılan davetiyeler oyun gününe kadar Fikir Sanat Tiyatrosu; oyun günü ve saatinde Gebze Kültür Merkezi’nde kurulacak gişeden temin edilebilecek.



“EVDEKİ YABANCI” KOMEDİ OYUNU



Fikir Sanat Tiyatrosu’nun bir atölye çalışması olan, “Evdeki Yabancı”; tüm ekip tarafından kaleme alındı. Volkan Demirci tarafından yönetildi. Rolleri Demirci ile birlikte Kerem Murkurt, Burak Tekin Emrah Bulut ve Semiha Özgür Demirci paylaştı. Oyunun hikâyesi özetle şöyle: İki ev arkadaşı bir sabah uyandıklarında yanlarında tanımadıkları bir adamı ölü olarak bulurlar. Beladan kurtulmaya çalışırken kendilerini başlarına gelen komik olaylar zincirinin içinde bulurlar. İşin içine temizlikçi kadında girince durum içinden çıkılamaz bir hal alır.



Ayşe KAHRAMAN