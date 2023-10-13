Gebze Center’dan Resim Yarışması

ÖDÜL TÖRENİ 11 KASIM’DA
Cumhuriyet’in 100’üncü Yılı Karakalem Resim Yarışması’na katılmak için Gebze Center danışma bankosuna şahsen müracaat edilmesi gerekiyor. Yarışma’nın 1. etap elemelerinde başarılı olan eserler 2 -7 Kasım tarihinde Gebze Center’ın sosyal medya hesaplarından oylamaya sunulacak. Sosyal medya oylaması ve jüri değerlendirmesi neticesinde dereceye giren eserlerden birincinin tam, ikincinin yarım, üçüncünün çeyrek altın kazanacağı yarışmanın ödül töreni ise 11 Kasım’da Genze Center etkinlik alanında yapılacak.