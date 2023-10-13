Gebze Center’dan Resim Yarışması

5 Ekim’de başlayan ve özgün bir tarzla Atatürk portresi konusuyla yapılan yarışmada başvurular 15 Ekim’e kadar devam edecek. ‘Lise Kategorisi’ ve ‘Yetişkin Kategorisi’ olmak üzere 2 farklı kategoride gerçekleştirilecek karakalem resim yarışmasıyla; katılımcıların sanatsal potansiyellerini ortaya çıkarabilecekleri ve yeteneklerinin farkına varabilecekleri uygun bir ortam hazırlamak, resim yapmaya özendirmek ve Atatürk’ün bıraktığı Cumhuriyet mirasının önemine dikkat çekmek amaçlanıyor.

ÖDÜL TÖRENİ 11 KASIM’DA



Cumhuriyet’in 100’üncü Yılı Karakalem Resim Yarışması’na katılmak için Gebze Center danışma bankosuna şahsen müracaat edilmesi gerekiyor. Yarışma’nın 1. etap elemelerinde başarılı olan eserler 2 -7 Kasım tarihinde Gebze Center’ın sosyal medya hesaplarından oylamaya sunulacak. Sosyal medya oylaması ve jüri değerlendirmesi neticesinde dereceye giren eserlerden birincinin tam, ikincinin yarım, üçüncünün çeyrek altın kazanacağı yarışmanın ödül töreni ise 11 Kasım’da Genze Center etkinlik alanında yapılacak.



