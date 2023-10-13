KÜLTÜR VE SANAT:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Gebze Center’dan Resim Yarışması

Fiba CP’nin yönetim faaliyetlerini yürüttüğü, hayata geçirdiği etkinliklerle ziyaretçilerinin ilgisini ve beğenisini toplayan Gebze Center, Cumhuriyet’in 100’üncü yılına özel ‘Karakalem Resim Yarışması’ düzenliyor.

Gebze Center'dan Resim Yarışması

13 Ekim 2023 Cuma 12:19

   5 Ekim’de başlayan ve özgün bir tarzla Atatürk portresi konusuyla yapılan yarışmada başvurular 15 Ekim’e kadar devam edecek.  ‘Lise Kategorisi’ ve ‘Yetişkin Kategorisi’ olmak üzere 2 farklı kategoride gerçekleştirilecek karakalem resim yarışmasıyla; katılımcıların sanatsal potansiyellerini ortaya çıkarabilecekleri ve yeteneklerinin farkına varabilecekleri uygun bir ortam hazırlamak, resim yapmaya özendirmek ve Atatürk’ün bıraktığı Cumhuriyet mirasının önemine dikkat çekmek amaçlanıyor.

ÖDÜL TÖRENİ 11 KASIM’DA

Cumhuriyet’in 100’üncü Yılı Karakalem Resim Yarışması’na katılmak için Gebze Center danışma bankosuna şahsen müracaat edilmesi gerekiyor.  Yarışma’nın 1. etap elemelerinde başarılı olan eserler 2 -7 Kasım tarihinde Gebze Center’ın sosyal medya hesaplarından oylamaya sunulacak. Sosyal medya oylaması ve jüri değerlendirmesi neticesinde dereceye giren eserlerden birincinin tam, ikincinin yarım, üçüncünün çeyrek altın kazanacağı yarışmanın ödül töreni ise 11 Kasım’da Genze Center etkinlik alanında yapılacak. 

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
KOCAELİ KİTAP FUARI’NDA GERÇEKLEŞECEK DR. ÜMİT AKTAŞ’IN SEMİNER VE İMZA GÜNÜNE DAVETLİSİNİZ KOCAELİ KİTAP FUARI’NDA GERÇEKLEŞECEK DR. ÜMİT...
Roman Kahramanları Yapay Zeka İle Canlandı Roman Kahramanları Yapay Zeka İle Canlandı
Tatlıkuyu’da Antika Pazarı Kuruldu Tatlıkuyu’da Antika Pazarı Kuruldu
Artık Doğu Marmara’nın Kitap Fuarı Artık Doğu Marmara’nın Kitap Fuarı
Kültür-Sanat Programları Hız Kesmiyor Kültür-Sanat Programları Hız Kesmiyor
Ünlü sanatçı Haluk Akakçe hayatını kaybetti Ünlü sanatçı Haluk Akakçe hayatını kaybetti
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner934

KOCAELİ KİTAP FUARI’NDA GERÇEKLEŞECEK DR....
Kocaeli Kitap Fuarı’nda Fitoterapi Uzmanı Dr. Ümit Aktaş, Kocaelili okuyucuları ile buluşacak.

Haberi Oku