Gebze Gençlik Merkezi'ne birincilik ödülü

Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından 3 yıldır Türkiye genelinde Gençlik Merkezleri öncülüğünde Ortaokul, Lise ve Üniversite Öğrencilerinden oluşan “Kitap Okluma Halkaları” gerçekleştiriliyor. 2019 Yılı içerisinde 320 gençlik merkezi arasında Gebze Gençlik Merkezi en çok Kitap Okuma Halkası oluşturarak 2019 yılının “Gençlik Merkezi Ödülü”nü aldı.

Antalya’da 10-14 Aralık 2019 tarihleri arasında yapılan Gençlik Merkezleri Müdürleri Değerlendirme toplantısında Gebze Gençlik Merkezi çalışanları adına Gebze Gençlik Merkezi Müdürü Köksal Turan'a Plaket ödülünü Gençlik Hizmetleri Genel Müdürü Emre Topoğlu verdi.





Gebze Gençlik Merkezi Müdürü Köksal Turan konu ile ilgili şunları söyledi: “Gençlik Merkezleri, gençlerin serbest zamanlarını değerlendirmelerine, yardımcı olmak, gençleri, sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetlere yönlendirmek, gençlerin gelişimine katkıda bulunmak, gençlere rehberlik yapmak ve danışmanlık yapmak, gençleri zararlı alışkanlıklara karşı bilinçlendirmek amacıyla sanatsal, sosyal, kültürel ve eğitsel faaliyetler ile tarihi ve kültürel geziler, kamplar ve sportif faaliyetler düzenleyen merkezlerdir.

Okumak özgürlüktür. Kitaplar yeni dünyaları keşfe götüren rehberlerdir. Dinimizin ilk emri “OKU” diye başlıyor. Yeni inen surelerde “Kalem”e, “Satır satır yazılan kitaba” ant içiliyor. Çağımızın en büyük problemlerinden biri Okuma eksikliğimizdir. Bu kapsamda bizlerde gençlik Merkezi olarak faaliyet alanlarımızdan biri olan Kitap Okuma Halkalarını Bakanlığımızın talimatı doğrultusunda oluşturduk. Nitekim Bakanlığımız ödüle layık gördüler. Kendilerine gençlerim adına teşekkür ederim. Okumak bizi canlı tutacak ve zararlı alışkanlıklardan, boş işlerden uzak tutacaktır.

Bu kapsamda; Gençlik Merkezlerinde gençlerimize kitap okuma alışkanlığı ve toplum içinde düşüncelerini ifade edebilme yeteneği kazandırılması, milli ve manevi değerlerle donanımlı hale gelmeleri, birikimli, kültürlü olmaları, yurt ve dünya meseleleri karşısında bakış açıları geliştirebilmeleri amacıyla kitap okuma halkaları faaliyeti yürütülmektedir. Gebze bölgemizde 2017 yılında 55 Kitap Okuma Halkası oluşturulmuş olup bu halkalarda 45 öğretmen ve 875 öğrenci yılda 6’şar kitap okumuştur. 2018 yılı içerisinde 57 Halka kurulmuş olup bu halkalarda 51 öğretmen görev almış ve 955 öğrencimiz 7’şer kitap okuyarak kitap kritiği yapmıştır. Bu sene 2019 yılı içerisinde 92 Halka oluşturulmuş olup her ay bu halkalardaki 1115 gençlerimiz kendilerine dağıtılan aynı kitapları okuyarak sorumlu öğretmenler rehberliğinde okul kütüphaneleri, derslikler, Gençlik Merkezi Has Odamızda Kitap tahlil yapmaktadırlar. Kitap üzerinde değerlendirmeler yaparak kültürlü ve birikimli olmaya çalışmaktadırlar.”

GEBZE GENÇLİK MERKEZİ’NE KİTAP OKUMA HALKALARI 2019 YILI BİRİNCİLİK ÖDÜLÜ VERİLDİ

Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından 3 yıldır Türkiye genelinde Gençlik Merkezleri öncülüğünde Ortaokul, Lise ve Üniversite Öğrencilerinden oluşan “Kitap Okluma Halkaları” gerçekleştiriliyor. 2019 Yılı içerisinde 320 gençlik merkezi arasında Gebze Gençlik Merkezi en çok Kitap Okuma Halkası oluşturarak 2019 yılının “Gençlik Merkezi Ödülü”nü aldı.

Antalya’da 10-14 Aralık 2019 tarihleri arasında yapılan Gençlik Merkezleri Müdürleri Değerlendirme toplantısında Gebze Gençlik Merkezi çalışanları adına Gebze Gençlik Merkezi Müdürü Köksal TURAN’A Plaket ödülünü Gençlik Hizmetleri Genel Müdürü Emre TOPOĞLU verdi.

Gebze Gençlik Merkezi Müdürü Köksal Turan konu ile ilgili şunları söyledi: “Gençlik Merkezleri, gençlerin serbest zamanlarını değerlendirmelerine, yardımcı olmak, gençleri, sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetlere yönlendirmek, gençlerin gelişimine katkıda bulunmak, gençlere rehberlik yapmak ve danışmanlık yapmak, gençleri zararlı alışkanlıklara karşı bilinçlendirmek amacıyla sanatsal, sosyal, kültürel ve eğitsel faaliyetler ile tarihi ve kültürel geziler, kamplar ve sportif faaliyetler düzenleyen merkezlerdir.

Okumak özgürlüktür. Kitaplar yeni dünyaları keşfe götüren rehberlerdir. Dinimizin ilk emri “OKU” diye başlıyor. Yeni inen surelerde “Kalem”e, “Satır satır yazılan kitaba” ant içiliyor. Çağımızın en büyük problemlerinden biri Okuma eksikliğimizdir. Bu kapsamda bizlerde gençlik Merkezi olarak faaliyet alanlarımızdan biri olan Kitap Okuma Halkalarını Bakanlığımızın talimatı doğrultusunda oluşturduk. Nitekim Bakanlığımız ödüle layık gördüler. Kendilerine gençlerim adına teşekkür ederim. Okumak bizi canlı tutacak ve zararlı alışkanlıklardan, boş işlerden uzak tutacaktır.

Bu kapsamda; Gençlik Merkezlerinde gençlerimize kitap okuma alışkanlığı ve toplum içinde düşüncelerini ifade edebilme yeteneği kazandırılması, milli ve manevi değerlerle donanımlı hale gelmeleri, birikimli, kültürlü olmaları, yurt ve dünya meseleleri karşısında bakış açıları geliştirebilmeleri amacıyla kitap okuma halkaları faaliyeti yürütülmektedir. Gebze bölgemizde 2017 yılında 55 Kitap Okuma Halkası oluşturulmuş olup bu halkalarda 45 öğretmen ve 875 öğrenci yılda 6’şar kitap okumuştur. 2018 yılı içerisinde 57 Halka kurulmuş olup bu halkalarda 51 öğretmen görev almış ve 955 öğrencimiz 7’şer kitap okuyarak kitap kritiği yapmıştır. Bu sene 2019 yılı içerisinde 92 Halka oluşturulmuş olup her ay bu halkalardaki 1115 gençlerimiz kendilerine dağıtılan aynı kitapları okuyarak sorumlu öğretmenler rehberliğinde okul kütüphaneleri, derslikler, Gençlik Merkezi Has Odamızda Kitap tahlil yapmaktadırlar. Kitap üzerinde değerlendirmeler yaparak kültürlü ve birikimli olmaya çalışmaktadırlar.”