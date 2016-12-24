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Gebze'de 900 Gencin ‘Akif’ Sınavı

Gebze’de 900 genç Mehmet Akif okuyor, anlatmak için gün sayıyor!

Gebze'de 900 Gencin ‘Akif' Sınavı

24 Aralık 2016 Cumartesi 11:09

Gebze Belediyesi İstiklal Marşı Şairimiz ve büyük fikir adamı Mehmet Akif Ersoy’un vefatının 80. Yıldönümünde farklı bir etkinliğe imza atmaya hazırlanıyor. Gebze Belediyesi Kütüphane Müdürlüğünün düzenlediği kitap okuma yarışması, öğrencilere yönelik sınavla son buldu. Yarışmaya katılan okullardan 900 öğrenciye Aziz Erdoğan’ın “Abide Şahsiyet Mehmet Akif Ersoy” isimli kitabı dağıtılmıştı. Yarışmaya katılan her okul kendi bünyesinde yapılan sınav sonucu en yüksek puanı alan ilk üç öğrencisini belirleyecek. Birinciye 250 TL, ikinciye 200 TL, üçüncüye ise 150 TL para ödülü verilecek olan yarışmada dereceye giren öğrencilere ödülleri, 27 Aralık Salı günü saat 14:00’de Gebze Belediyesi Beylikbağı Bilim Sanat Merkezi’nde Yazar Aziz Erdoğan’ın öğrencilere vereceği konferansın ardından taktim edilecek. Ödül törenin ardından Yazar Aziz Erdoğan öğrencilerin kitaplarını imzalayacak.

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EtkinlikMehmetakifersoyGebze
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