Gebzeli Gençler ‘Akif’ İçin Yarıştı!

Vatan şairi Mehmet Akif Ersoy’un vefatının 80. Yıl dönümü münasebetiyle Gebze Belediyesi Kütüphane Müdürlüğü’nün düzenlediği Aziz Erdoğan’ın “ Abide Şahsiyet Mehmet Akif Ersoy” kitap okuma yarışmasında dereceye giren 15 öğrenci, kitabın yazarı Aziz Erdoğan’ın elinden aldı. Beylikbağı Kültür Sanat Merkezi’nde gerçekleşen ödül törenine Gebze belediye başkan yardımcısı Sadık Albayrak, belediye meclis üyeleri Musa Çınar, Burak Sarı, Ulus Mahallesi Muhtarı Hüseyin Akın, İlçe Kütüphane Müdürü Tevhide Buhan, Hürriyet Mahallesi Muhtarı Ekrem Çakır, Eğitim Bir-Sen Şube Başkanı Azmi Tunç, okul müdürleri, öğretmen ve yarışmaya katılan öğrenciler katıldı.

ÖĞRENCİLERDEN TEŞEKKÜR

Programın başında duygu ve düşüncelerini paylaşan dereceye giren öğrenciler, organizasyondan duydukları memnuniyeti dile getirdi. Öğrenciler, “Böylesine bir organizasyonda var olmaktan oldukça mutluyuz. Milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy’u daha yakından tanıma fırsatı bulduğumuz içinde ayrıca kendimizi şanslı hissediyoruz. Başta Gebze Belediye Başkanımız Sayın Adnan Köşker’e ve tüm emeği geçenlere teşekkürlerimizi sunuyoruz” dedi.

AKİF’İN RUHUYLA BÜYÜMESİ ÖNEMLİ

Programın açılışında konuşan Eğitim Bir-Sen Şube Başkanı Azmi Tunç, “Geleceğimizi şekillendirecek gençlerimizin Akif’in ruhuyla büyümesi çok önemli. O ruh ki; bugün üzerine bastığımız toprakların vatan olarak kalmasını sağladı” ifadelerini kullandı.

AKİF’İ TANIMA ANLAMINDA BİR YOL AÇTIK

Gebze Belediyesi Kütüphane Müdürü Kemal Tetik yaptığı konuşmasında kitap okumanın önemine değindi. Tetik, “Biz belediye olarak yıllardır kitap dağıtıyoruz fakat bu yıl bir farklılık yapmak istedik. Belediye Başkanımızın direktifleri doğrultusunda dağıttığımız bu kitapları öğrencilerimizin okuması için teşvik edici bir yarışma düzenledik. Biz bu organizasyonla Akif’i tanıma anlamında bir yol açtığımızı düşünüyorum, okuyucu ile yazarı bir araya getirerek bunu pekiştirmeyi hedefledik” dedi.

İNSANIN DERDİ KADAR DAVASI OLUR

Konuşmaların ardından konferansına başlayan Edebiyatçı-Yazar Aziz Erdoğan konferansını öğrenciler ile sohbet havasında gerçekleştirdi. Mehmet Akif Ersoy hakkında bilinmeyenleri öğrenciler ile paylaşan Aziz Erdoğan, Mehmet Akif Ersoy’un dava adamı olmasına değindi. İnsanın derdi kadar davası olduğunu söyleyen Erdoğan, “Eğer bir derdiniz varsa yapamayacağınız hiçbir şey yoktur. Ama dediniz yok ise bana göre yaşamamızın bir anlamı yoktur. Eğer derdiniz var ise bu dünyaya söyleyecek çok şeyiniz var demektir. Bunun için Asım’ın nesli çok önemli. Namusunu çiğnetmedi Asım’ın nesli” ifadelerini kullandı. Edebiyatçı-Yazar Azizi Erdoğan daha sonra öğrencilerin sorularını cevaplandırdı.

ÖDÜLLERİNİ YAZARIN ELİNDEN ALDI

5 okuldan toplam 900 öğrencinin katıldığı kitap okuma yarışmasında dereceye giren öğrenciler ödüllerini kitabın yazarı Aziz Erdoğan ve protokol üyelerinin elinden aldı. Birinciye 250, ikinciye 200, üçüncüye 150 TL para ödülü verilen yarışmada Ziya Gökalp Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nden birinci Habibe Erdin, ikinci Emine Okur, üçüncü İrem Temiz, Gebze STFA Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinden birinci Selime Gamze Ocak, ikinci Sevgi Güneş, üçüncü Anıl Turan, Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinden birinci Gülcan Mutlu, ikinci, Elvan Yıldız, üçüncü Melisa Çay, Cumhuriyet Anadolu lisesinden birinci Kadriye Okur, ikinci Merve Sinem Akbaba, üçüncü Leyla Oğul, Gebze Süleyman Anadolu Lisesinden birinci Ali Akın, ikinci Burcu Eren, üçüncü Elmas Korkutacak oldu.

ÖĞRENCİLER İÇİN KİTAPLARINI İMZALADI

Ödül törenin ardından okuyucu-yazar buluşması kapsamında Edebiyatçı-Yazar Aziz Erdoğan öğrenciler için kitaplarını imzaladı. Kitaplarını imzalatan öğrenciler yazar ile bol bol fotoğraf çektirdi. Program toplu fotoğraf ile son buldu.