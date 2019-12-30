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GİRİB’de Fındık Konferansımız büyük ilgi gördü

Gazetemizin sahibi, Devri Âlem program yapımcısı İsmail Kahraman, Giresun İş Adamları ve Bürokratları Derneği’nde “Giresun’dan Kocaeli’ye göçün 100. Yılı” konulu panele konuşmacı olarak katıldı.

GİRİB'de Fındık Konferansımız büyük ilgi gördü

30 Aralık 2019 Pazartesi 10:17

Her ay farklı bir konuda seminer düzenleyen Gebze’de kurulu Giresun İşadamları ve Bürokratlar Derneği bu ay “Giresun”dan Kocaeli’ye Göçün 100 yılı ve Fındık Ekim Dikiminin Kocaeli ye gelişi” konulu seminer düzenledi.

27 Aralık Cuma günü, GİRİB binasının Topal Osman Ağa Toplantı Salonu’nda gerçekleşen panele GİRİB Başkanı Kemal Tokmak ve yönetimi ev sahipliği yaparken, çok sayıda iş adamı da katıldı.

FAALİYETLERİMİZİ SÜRDÜRÜYORUZ

Düzenlenen panelde GİRİB Başkanı Kemal Tokmak, katılımcıları selamlayarak dernek faaliyetlerini sürdüreceklerini, hemşerileri farklı konularda ve alanlarda bilgilendirmeye ve eğitim faaliyetlerine devam edeceklerini söyledi. “Giresun’dan Kocaeli’ye göçün 100. Yılı” panelinde açılış konuşması yapan GİRİB Yöneticisi, “Esnaf, sanatkâr ve iş adamlarını bir araya getirerek faaliyetlerimizi yürütüyoruz. Bu bağlamda bu etkinliklerin bir yenisini daha burada yapıyoruz. Hemşerilerimize hoş geldiniz diyorum. Kocaeli’ye göçün 100. Yılı ve fındık dikiminin Kocaeli’ye gelişini konuşacağız” dedi.

TARİH BİR AYNADIR

Giresun’dan Kocaeli’ye göçün 100.’üncü yılını anlatan Araştırmacı/Gazeteci İsmail Kahraman, “Tarih sadece zamanı mazi değil, bir aynadır. Bu aynaya ne kadar çok bakarsak, o kadar çok geleceğimizi görürüz. Biz 100 yıl önce Kocaeli’ye göç ettik. Gebze’ye ilk göç ne zaman gelmiş olabilir? PİMAŞ arkası tamamen Giresun-Yağlıdere diye geçiyordu. Giresun’dan Kocaeli’ye göçün tarihini araştırdığınızda birinci cihan harbine kadar gidiyorsunuz” ifadelerini kullandı.

KOCAELİ’Yİ TANIMALIYIZ

Kocaeli’yi de tanımak gerektiğini söyleyen Kahraman, tanımanın sevmekle başladığını ifade ederek, “Kocaeli’de bu kadar güçlü bir Giresun nüfusu var. Peki, Kocaeli’yi ne kadar tanıyoruz. Tanımak sevmekle başlar. Kocaeli’nin potansiyeli nedir? Madem doğduğumuz Kocaeli’de bizim Kocaeli’den de bahsetmemiz gerekiyor” şeklinde konuştu.

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