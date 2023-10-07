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KÜLTÜR VE SANAT:
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Gölcük Turizm Rehberi yayınlandı

Gölcük'ün tanıtılmasını katkı sunmak amacıyla hazırlanan turizm rehberi, Türkçe ve İngilizce olarak yayınlandı.

Gölcük Turizm Rehberi yayınlandı

07 Ekim 2023 Cumartesi 11:05

Gölcük Belediyesi ilçenin turizm potansiyelini arttırmak ve tanınmasına katkı sunmak için çalışmalara devam ediyor. Bu çerçevede Gölcük Belediyesi’nin destekleri ile Kocaeli Gölcük Başiskele Turizm Birliği tarafından hazırlanan, “Gölcük Turizm Rehberi” Türkçe ve İngilizce olarak yayınlandı. Yayınlanan rehberler, Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer’in ev sahipliğinde yapılan toplantıda, birlik yönetim kurulu üyeleri tarafından incelendi. Gölcük’ü tanıtan ayrıntılı bilgilerinin yer aldığı rehberde, özel sektör tarafın işletilen yerler ile iletişim bilgileri de dahil olmak üzere gezilecek tarihi, kültürel ve turistik yerlere ilişkin bilgiler ve ekinde harita yer alıyor. Gölcük’ü gezerek ilçenin tarihi ve turistik yerlerini gezmek isteyenlere rehberlik edecek olan Gölcük Turizm Rehberi, dijital olarak da incelenebilecek. Toplantıda konuşan Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, “Gölcük’ün tanıtılmasına önemli katkı sunacağına inandığım çalışmayı hazırlayan Kocaeli Gölcük Başiskele Turizm Birliği’nin yönetim kurulu üyelerine, Birlik Müdürü Ayşe Dışpınar’a, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü Serkan Sıdal ile emeği geçen herkese teşekkür ederim” dedi.





İHA
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