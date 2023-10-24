GTÜ Cumhuriyetin 100 Yılını kutluyor!

Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ)’de Cumhuriyetin 100 yılı etkinlikleri kapsamında 2023 Nobel Ödüllerini Konuşuyoruz isimli Bilim Konuşmaları Programı, başarılı akademisyen ve öğrencilere ödül töreni programı düzenlendi. GTÜ Kongre ve Kültür Merkezinde düzenlenen programlara GTÜ Rektörü Prof. Dr. Hacı Ali Mantar başta olmak üzere akademisyenler, idari personeller ve öğrenciler katıldı.

Program, Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başladı. Bilim Konuşmaları’nın yapıldığı ilk bölümde GTÜ Biyoteknoloji Enstitüsü Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin Çimen, “mRNA aşıları ve akademik hayat macerası” isimli konuşmasında 2023 Nobel Fizyoloji ve Tıp Ödülü alan Katalin Kariko ve Drew Weissman’ın ödül ve akademik yaşamlarını değerlendiren sunumunu gerçekleştirdi.

REKTÖR HACI ALİ MANTAR’DA KATILDI

Programda GTÜ Temel Bilimler Fakültesi Kimya Bölümü Öğr. Üyesi Prof. Dr. Ümit Demir, “Kuantum noktaların renkli dünyası” sunumunda 2023 Nobel Kimya ödülü alan Moungi G. Bawendi, Louis E. Brus ve Alexei I.Ekimov’un ödül ve akademik hayatını. GTÜ Temel Bilimler Fak. Fizik Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Kamil Çınar, “Atomun sırlarına ışık tutmak” sunumunda 2023 Nobel Fizik Ödülü alan Pierre Agostini, Ferenc Krausz ve Anne L’Huillier’in ödül ve akademik hayatını. Son olarak GTÜ İşletme Fakültesi İktisat Bölümü Öğr. Üyesi Doç. Dr. Hanife Deniz Yurtseven ise “Çocuk mu Kariyer mi? İktisadi Perspektif Açısından Kadın” isimli sunumunda 2023 Nobel Ekonomi Ödülü alan Claudia Goldin’in ödülü ve akademik çalışmalarını değerlendirdi. Programın ikinci bölümünde Stanford Üniversitesi’nden araştırmacıların (Ioannidis, Boyack ve Baas’ın) PLOS Biology dergisinde, Ekim 2023’te yayınlanan, “Updated Science-wide Author Databases of Standardized Citation İndicators” başlıklı makalesinde dünyanın en etkili bilim insanları listesinde yer alan Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ) bilim insanlarına başarı belgesi GTÜ Rektörü Prof. Dr. Hacı Ali Mantar tarafından verildi.





BAŞARI BELGELERİ TAKDİM EDİLDİ

GTÜ’ de Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı (BİDEB) tarafından yürütülen 2209-A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı ve 2209-B – Üniversite Öğrencileri Sanayiye Yönelik Araştırma Projeleri Desteği Programı kapsamında destek alan öğrencilere ve akademik danışmanlarına başarı belgesi taktimi GTÜ Temel Bilimler Fakültesi Kimya Bölümü Başkanı ve BAB Koordinatörü Prof. Dr. Serap Beşli ve Rektör

Yardımcısı Prof. Dr. Mahmut Durmuş tarafından yapıldı. GTÜ’de yine bu kapsamda 17 Ekim 2023 günü Prof. Dr. Zeynep Ahunbay “Cumhuriyet Dönemi’nde Kültürel Mirası Koruma Çalışmaları” üzerine Mimarlık Fakültesi’nde çok değerli bilgiler aktardı. Yine bu kapsamda deprem bölgesi için bir kitap kampanyasında yürütülmekte.